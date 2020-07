Novia de Nacho da detalles del nacimiento de su hija ¡y revela el nombre de la bebé! Melany Mille ha compartido en imágenes cómo ha sido el momento más importante de su vida y nos ha hecho partícipes del nombre de la chiquitina. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ser mamá es uno de los regalos más grandes de la vida y así lo ha hecho saber Melany Mille en varias de sus historias en Instagram. En estos días se informaba en varios medios del nacimiento de la pequeña que espera con Nacho. Ellos no lo han confirmado oficialmente pero las publicaciones de la modelo y periodista prácticamente confirman la buena nueva de la parejita. "Y llegaste para llenar nuestros corazones de un amor bonito y puro", decía una de las publicaciones y dedicatorias compartidas por la feliz mamá. En ellas algunos de sus familiares les felicitan por este momento tan especial y le expresan las ganas de poder estar juntos para conocer a la bebita. Entre los regalitos y accesorios que ha mostrado la venezolana en las imágenes se puede leer en letras grandes la palabra ¡Bienvenida! Image zoom Melany Mille Image zoom Melany Mille IG/Melany Mille "Y llegará el momento en que Dios nos permita volver a estar juntas hermana y podré darle ese beso que tengo guardado hace meses a nuestra pequeña", le escribía su hermana emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estas entrañables publicaciones, Melany compartía uno de los secretos mejor guardados de los papis, ¡el nombre de la pequeña! Se llama Mya tal y como ha desvelado en los diferentes accesorios y adornos por el nacimiento. ¡Estaba escrito por todos lados en honor a su princesa! Por el momento, la pareja prefiere mantenerse al margen del ojo público. Nacho sigue alejado de las redes y ambos están disfrutando al máximo de este momento personal tan único y especial. Gracia Melany, por al menos compartir este trocito de su felicidad. ¡Felicidades a los papis y bienvenida preciosa Mya!

Close Share options

Close View image Novia de Nacho da detalles del nacimiento de su hija ¡y revela el nombre de la bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.