Close

La novia de Gianluca Vacchi muestra impactante foto de su abdomen tras la cesárea Dos semanas después de dar a luz a su hija Blu Jerusalema, Sharon Fonseca mostró su abdomen casi plano. " ¡Mi cuerpo todavía está procesando todo!" Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Recuperación en tiempo récord. Apenas 15 días después de haber cumplido el sueño de convertirse en madre de su bella princesa Blu Jerusalema, Sharon Fonseca ha compartido cómo evoluciona su abdomen. A pesar de haber sufrido una cesárea por complicaciones en el parto, la prometida de Gianluca Vachhi está casi perfecta. Para prueba su más reciente foto en Instagram donde muestra cómo está físicamente. "Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos. Pero es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma", explicó con naturalidad. Lejos de posar como si no hubiera pasado nada, la joven venezolana dio detalles de cómo ha cambiado su cuerpo y, sobre todo, de cómo acepta e incluso ama cada paso de esta transformación. "Me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y aprecio mi cuerpo más que antes", aseguró. "¡Mi cuerpo todavía está procesando todo!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin complejos, la modelo de 25 años enseñó sin filtro alguno cómo se ve su abdomen todavía marcado con la línea negra o de Alba que deja el embarazo, una de las consecuencias que produce el parto. A pesar de las complicaciones que vivió para poder tener a su pequeña en brazos, hoy se muestra feliz de cada paso del proceso que le ha llevado a entender y amar más que nunca su condición de mujer. Ella y su futuro esposo presumen con dicha cómo es su nueva vida con la recién llegada a la familia. ¡Felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image La novia de Gianluca Vacchi muestra impactante foto de su abdomen tras la cesárea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.