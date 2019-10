Nora Salinas presume en redes reencuentro con su hijo mayor La actriz mexicana, que perdió la custodia del adolescente en 2016, se dejó ver en compañía del menor a través de sus redes sociales. ¡Mira la tierna imagen! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nora Salinas es actriz, pero ante todo mamá. Para la intérprete de 44 años no hay nada más especial que los momentos que pasa en compañía de sus dos hijos, José Miguel y Scarlett. La actriz compartió recientemente a través de las redes sociales una tierna imagen en la que se deja ver como pocas veces sucede junto a su primogénito, de quien perdió la custodia en 2016. “Los amo con locura. Gracias Dios por elegirme como mamá de dos de tus hermosos hijos”, escribió Salinas junto a una instantánea en la que también aparece su hija menor Scarlett. El emotivo reencuentro entre madre e hijo fue muy aplaudido en las redes sociales. “Qué felicidad ver esa sonrisa y a mí también se me llenó el corazón”, escribió la actriz mexicana Susana González tras ver la felicidad que irradia la imagen que compartió su amiga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en 2016 cuando un juez de México ordenó a la actriz de exitosas telenovelas como Fuego en la sangre y Carita de ángel cederle la custodia del menor a su exmarido. “Me parece absurdo que una mujer tenga que trabajar para dar pensión a su hijo, pero bueno, finalmente así lo resolvió el juez, que casualmente es hombre. No puedo hacer más”, declaraba en ese momento la intérprete de 46 años al diario mexicano Reforma sobre el fallo. Hoy, afortunadamente, la actriz mantiene una excelente relación con su primogénito, como revelan las recientes publicaciones que ha compartido Nora sobre su hijo en Instagram. “Hace 17 años nació un ángel que me mandó Dios y me enseñó a amar. Nada en el mundo puede cambiar mi amor por ti. Feliz cumpleaños mi amor hermoso”, expresaba hace apenas unas semanas la intérprete de 44 años con motivo del cumpleaños del menor. Advertisement EDIT POST

