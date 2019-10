Los nombres más exóticos de los bebés famosos By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Oso, Norte, Cairo...los nombres de los hijos de los famosos son tan singulares como los papás de estos pequeñines ¡Mira la lista! Empezar galería Kat Von D y Rafael Reyes Image zoom Chelsea Lauren/Variety/REX/Shutterstock La nacida en Monterrey y su pareja decidieron llamar Leafar a su primer hijo, que es como se escribe el nombre de su papá alrevés. Advertisement Advertisement Amber Rose Image zoom BG002/Bauer-Griffin/GC Images La ex de Kanye West acaba de sar a luz a un niñito al que ha dado por nombre Slash Electric. Penélope Cruz Image zoom Splash News/The Grosby Group La actriz española se convirtió en tía a principios de octubre con el nacimiento de Cairo, el hijito de su hermano menor, el músico Eduardo Cruz. Advertisement Kim Kardashian Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group La esposa de Kanye West ha elegido nombres únicos para sus cuatro hijos: North -la primogénita-, Saint, Psalm y Chicago -las más pequeñitas- a quienes vemos aquí en sus brazos. Aislinn Derbez Image zoom Instagram/Aislinn Derbez La nieta de Eugenio Derbez se llama Kailani, que en hawaiano significa “mar y cielo”. Zuria Vega Image zoom IG/Zuria Vega El nombre de su hija Lúa proviene de una diosa griega y significa “Mujer que brilla’. Es sinónimo de Luna. Advertisement Advertisement Advertisement Ximena Duque Image zoom Instagram / Luna Adkins Su adorable hijita lleva el nombre de Luna, mismo que lleva la hija de otra celebridad: Chrissy Teigen. Shakira y Gerard Piqué Image zoom James Devaney/Getty Images El hijo mayor de la cantante colombiana y el futbolista catalán lleva el nombre de una famosa ciudad italiana: Milán. Cheryl y Liam Payne Image zoom Karwai Tang/WireImage Esta parejita ha llamado Bear ( o oso, en castellano) a su hijo. Advertisement Advertisement Advertisement Nick Cannon y Mariah Carey Image zoom imageSPACE/Shutterstock Moroccan y Monroe son los nombres de los mellizos de la expareja. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

