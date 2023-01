¿Cuáles fueron los 5 nombres de bebé más populares del 2022? BabyCenter desveló la lista de los nombres de bebés más populares del 2022. ¿Tu bebé tiene alguno? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según BabyCenter, los nombres de bebé que estuvieron de moda en el 2022. La lista según el portal en español no distó mucho del catálogo del 2021. Los nombres más populares de niñas fueron: 1) Sofía 2) Emma 3) Isabella 4) Valentina 5) Victoria Según el estudio, dichos nombres fueron elegidos con base en la fama de algunas celebridades y personajes de películas como Sofía Vergara y Sofía Carson. Los nombres más populares de niños fueron: 1) Mateo 2) Santiago 3) Liam 4) Thiago 5) Matías Four MultiEthnic Babies Sitting on White. Credit: Getty Images El número uno fue elegido por inspiración de nombres de hijos de celebridades como entre otros, Lionel Messi, Ricky Martin, Galilea Montijo, Cristiano Ronaldo, David Bisbal y Andrea Boccelli. Los 10 nombres más populares de 2022 para niño: Mateo Santiago Liam Thiago Matías Sebastián Eithan, Ethan Lucas+2 Emiliano Benjamín Los 10 nombres más populares de 2022 para niña: Sofía Emma Isabella Valentina Victoria Camila Emilia Olivia Lucía Martina

