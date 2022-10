20 nombres de bebés que serán tendencia este año Si pronto van a recibir a un bebé en casa, aquí les mostramos una selección de nombres que serán tendencia durante este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elegir el nombre de tu bebé NUNCA es fácil. Esta travesía tan compleja, pero maravillosa, ya la pasaron con nota 10 mi amiga Xinia y su esposo Arturo, quienes viven en New Jersey. ¡Qué emoción! Como son padres primerizos, la ansiedad se elevó a su punto máximo, pues debían llegar a un consenso en su elección. Según me cuenta Xinia, eligieron Amanda porque querían reflejar en su bebita amor y tranquilidad y además porque es de origen latino. Si estás en este mismo proceso de convertirte en madre en los próximos meses, tienes que estar clara de que una de las tendencias para elegir el nombre de tu bebé este año es que sea un nombre corto. Para hacértelo más fácil, nosotras ya rebuscamos en varios sitios en internet y estos son los 20 nombres que más se usarán en niños(as) este año. Embarazada con lista de nombres de bebé Embarazada con lista de nombres de bebé | Credit: Getty Images Si vas a ser madre de una niña 1. Lucía: Su origen es 100% latino y significa "la que lleva la luz", un mensaje que te adelanta que le traerá enorme felicidad a tu familia. Su personalidad es la de una niña sensible y dulce. 2. Irene: Su origen es griego y significa "la que tiene paz". Si elijes este nombre, te aseguras de que tu pequeña destaque por su inteligencia, orden, lucha y trabajo. En otras palabras, auguras que consiga todo lo que se proponga. 3. Maya: "Amada de Dios", ese es su significado griego. Si lo escoges para tu niña, tendrá una personalidad inteligente, sensible y sentimental. Tiene una enorme capacidad de adaptación. 4. Luna: De seguro recuerdas que la hermosa hija de Ximena Duque lleva este nombre y es que es uno de los más populares debido a que es corto y se relaciona con la naturaleza. Su origen es latino y significa "mujer que brilla como la luna" y es de personalidad fuerte. 5. Julia: ¡Tan lindo! Es un nombre de origen latino y que significa "de fuertes raíces". En lo relacionado a su carácter, es una niña a la que le gusta sentirse apoyada por quien la ama, es divertida y se le hace fácil establecer conversaciones hasta con las personas que no conoce. 6. Itzel: De origen maya y significa "el lucero de la tarde". La niña que lo lleva tiene enorme capacidad para tomar decisiones, sobre todo en momentos difíciles. Es inteligente, ordenada y estudiosa. 7. Lía: Su origen es hebreo y si quieres un nombre original para tu bebé, esta es una de las mejores alternativas. Se traduce como "trabajadora". De acuerdo con el sitio Bekia Padres, si tu hija lleva este nombre, será de personalidad fuerte, segura de sí misma, ama la vida, es soñadora y tiene mucha energía. 8. Martina: Su origen es latino y está ligado con "dedicado al dios Marte". Las características que están relacionadas con este nombre es que será una niña tranquila y muy observadora. Ama aprender cosas nuevas, es cariñosa y amable. 9. Valeria: ¿Te gusta para tu pequeña? Se adapta a la perfección con tus raíces porque proviene del latín y significa "valiente, sana y fuerte". 10. Sara: Su origen es hebreo y significa "princesa". Tiene una personalidad llena de optimismo y entusiasmo. Verás en ella a una niña suave, sagaz y cordial. Este nombre es signo de perseverancia, coraje y comprensión. Si vas a ser madre de un niño 1. Luca: Si ya sabes que tu bebé será varón, toma en cuenta que este nombre significa "elque resplandece" y es de origen latino. Su forma de ser está ligada con ser un niño práctico, lógico, responsable y constante. En general si tu pequeño lo lleva, ten por seguro que conseguirá todo lo que se proponga con trabajo exigente y puntual. Perfecto para tu bebé, ¿verdad? 2. Izan: Es la adaptación del nombre hebreo Ethan, que significa "perpetuo, constante y permanente". Si es tu favorito, ten en cuenta que está ligado con el gusto por el arte como la pintura y la buena lectura. Además, se le dará bien hablar en público, es muy inteligente y con capacidad de persuasión. Es un niño muy cariñoso. 3. Matteo: Su popularidad se mantiene para este año, pues significa "don de Dios". ¿Será por eso que Ricky Martin lo usó para uno de sus hijos? Su variante proviene del italiano Matthew. Si tu hijo lo lleva, será alguien que no se toma la vida demasiado en serio, pues prefiere la tranquilidad. 4. Joshua: "El salvador", ese es su significado y es de origen hebreo. Por naturaleza es un niño emotivo, ama acompañar a quienes lo rodean, tiene enorme capacidad de planificación, es responsable y es bueno tomando decisiones. 5. Kai: Es un nombre dulce de origen hawaiano y significa "mar". De acuerdo con el sitio NameBerry, se popularizó desde el 2017 y su popularidad se extenderá por un año más. Su relevancia es tal que en otras culturas tiene significados distintos, como "guardián" en galés. 6. Hugo: Proviene del alemán y significa "inteligente y lúcido". Será un niño tranquilo, al que le encanta tomarse las cosas con calma y no alterarse. 7. Noah: Su origen es hebreo y su significado está relacionado con la paz y la tranquilidad. Si te gusta para tu niño, debes saber que será una persona exigente consigo mismo, será reservado, misterioso y con enorme inteligencia. Tu hijo será emotivo y se le hará fácil demostrar sus sentimientos. 8. Bruno: Es un nombre de origen germano que significa "escudo o coraza". La personalidad del niño que lo lleve es fuerte y muy emotiva. ¿Te gusta para el tuyo? 9. Dylan: "Hijo del mar" es su significado y es de origen anglosajón. Posee una gran imaginación y gracias a ella tiene inclinación hacia las letras. Es muy estudioso y aplicado a sus proyectos. 10. Samuel: Su origen proviene del hebreo y significa "escuchado por Dios". Si está dentro de tus opciones favoritas para llamar a tu bebé, tienes que saber que su personalidad está ligada con la nobleza y honradez. Es un niño que piensa antes de actuar, acepta las críticas para ser mejor persona y es sumamente cariñoso con su familia.

