Noah, la hija de Joy Huerta, ya ha dicho sus primeras palabras: ¿cuáles fueron? Jesse y Joy visitaron People en español y en exclusiva nos hablaron de su nueva canción "Tanto" y de la pequeña Noah que ha cambiado la vida de la familia By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Jesse y Joy andan de ciudad en ciudad promocionando su nuevo sencillo “Tanto” junto a Luis Fonsi. Durante su estancia en Nueva York, los mexicanos visitaron las oficinas de People en Español y nos contaron un poquito más de esta nueva canción, los momentos más difíciles de su carrera y de Noah, la nueva integrante de su familia que los tiene locos de felicidad. ¿Cómo cierran este 2019? Joy: El 2019 me deja una nena maravillosa. Creció la familia. Es de mis años favoritos. Terminamos el disco. Ella es increíble, se nota que va a ser una persona muy determinada. La veo cómo se empieza a frustrar y ya dice mamá y Ramón [el nombre de nuestro gato], fueron sus primeras palabras. Image zoom Instagram Joy Jesse: El siguiente año tendremos otro hijo que es nuestro álbum, tendremos gira nueva. Cumplimos 15 años. Terminamos el año con salud y muchos proyectos. Image zoom Disney World ¿Cómo surge la idea de trabajar con Luis Fonsi? Jesse: “Tanto”, la canción ya la teníamos lista, ya estaba terminada. Desde hace tiempo ya teníamos coqueteo laboral con Fonsi y todo se fue dando “Despacito” y nos encantó que le gustó la canción. Ha llegado muy lejos por esa calidad humana. Joy: Tenemos varios amigos en común y nos decían que el día en que trabajáramos con él nos íbamos a llevar muy bien. Jesse y yo con todos tenemos buena vibra. Siempre que lo veíamos había un buen rollo. Te puedo decir que Luis es una bonita persona por dentro. Es una de las personas con uno de los sencillo más fuertes de la última década, es una persona que ha trascendido y ha abierto caminos para muchos. “Tanto”… Joy: Es lo que quieres que tu corazón diga cuando te faltan las palabras, cuando sientes mariposas en el estómago y no sabes ponerle un adjetivo. Es lo que se quiere decir cuando amas a alguien. Lo más difícil en su caarrera ha sido… Jesse: Es que pasamos mucho tiempo afuera de casa. Pero también la muerte de nuestro padre. Ahora estamos dándole gracias a Dios por los nuevos que han llegado. Unos van y otros vienen. Joy: Por más aciertos y errores, somos el resultado de cada uno de ellos. Veo hacía atrás en nuestra carrera y no haríamos nada distinto, aunque me darían ganas quizás de cambiar esas letras pequeñitas en los contratos, esas cláusulas, pero al final, aprendimos. Sin embargo lo más difícil fue la pérdida de uno de nuestros seres queridos, los que amas son los que hacen una diferencia en tu vida. Image zoom courtesy of Apple Music Cuando no están trabajando ¿qué es lo que más disfrutan? Jesse: Amamos estar con nuestra familia, depende en qué momento estemos. Llevo haciendo una tradición con mi familia, si yo tengo una gira larga, ellas tienen una dinámica en casa, entonces normalmente nos vamos todos a otra casa y estamos en el mismo canal. [Así] regresamos a casa más sincronizados. Eso me sirve mucho, me encanta el básquetbol que es mi segundo amor. Joy: Mi esposa y yo disfrutamos mucho ver películas, [pero] ya no me dejan. (risas). Cuando estoy libre trato de ayudarle con algunas cosas en la casa. También cuando tengo tiempo libre me pongo a hacer ejercicio que eso ayuda a mi mente. Son de esos minutos que tienes una hora y oxigena el cerebro. Cuando hago ejercicio es cuando me vienen más ideas de todo, mando ochenta correos. Es cuando más me concentro. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Noah, la hija de Joy Huerta, ya ha dicho sus primeras palabras: ¿cuáles fueron?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.