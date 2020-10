Close

"No me importa lo que digan, voy a seguir de pie". ¡Marjorie de Sousa se defiende! Serena y tranquila, la mamá de Matías responde a las críticas de los internautas, así como a las de Julián Gil y su hermana. ¡Esto fue lo que dijo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Marjorie de Sousa le acosas con críticas constantes en las redes a causa de la terrible batalla en la que ella y su ex, Julián Gil, llevan años inmersos luchando por la custodia de su hijo Matías. Image zoom Credit: Omar Cruz para People en Español Como es bien sabido y según las últimas noticias del actor, él ha perdido recientemente la patria potestad de su pequeño, algo de lo que Gil y su hermana se duelen constantemente en los medios. En una entrevista exclusiva de Jessica Maldonado para Al rojo vivo, la bella actriz se sinceró acerca de su situación: “Detrás de muchísimo sacrificio y de mucho dolor, a veces llega una gran recompensa, así que hay que saber aguantar y hay que saber hacer las cosas bien”. Image zoom Credit: Daniel Alonso Ante la pregunta de cómo llevaba los comentarios destructivos hacia su persona en las redes, así contestó la mamá de Matías: “La verdad es que si pones en una balanza lo que dicen, y que además dicen y no saben, y lo que realmente es mi vida y mi hijo, esto pierde peso totalmente, porque no me importa lo que digan los demás cuando yo llego a mi casa y veo la sonrisa de Matías”, aseguró. Image zoom Mezcalent “Llega un momento que te cansas de explicar lo mismo tantas veces y, te repito, si tú me pones en una balanza, ¿qué quiero de mi vida? La felicidad de mi hijo y de mi familia, y es lo que he logrado hasta ahora. Ya no me importa lo que digan, yo voy a seguir de pie, voy a seguir trabajando, voy a dar lo mejor de mí”. Image zoom Credit: Mezcalent Más específicamente, la hermana de Gil le ha llamado “descarada y mala madre” y el papá de Matías ha asegurado que “no es lo mismo que te quiten la patria potestad a que descaradamente te la roben”. Marjorie no se dio por enterada: Image zoom Credit: Instagram / Patricia Ramosco “Yo no leo nada, cada quién lleva su saco en la espalda, entonces, mientras tú más digas cosas, eso más habla de ti y más se llena tu saco de piedras, entonces… Yo ya no veo nada”, dijo con resolución. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jessica Maldonado le preguntó acerca del “fallo de la patria potestad, pero no es cierto”, a lo que la actriz respondió: “Hay temas legales que son tan complejos de explicar, porque a veces ni los entiendes”. Y añadió: “Ahora no ha salido absolutamente nada y la que sí puede explicar eso bien en caso de que salga lo que salga, como siempre ha pasado, va a ser mi abogada, que le agradezco infinitamente, porque por el hecho de ser mujer también le ha ido muy fuerte”, dijo esquivando la pregunta. Image zoom Julián Gil no permitirá que Marjorie de Sousa dañe su imagen. La abogada, según anunció el mismo programa de Al rojo vivo, dijo que por el momento no hará más comentarios de este caso. “Sabes, yo creo que ha sido un momento de soltar, de fluir, de saber esperar y de vivir el ahora”, resumió la intérprete de Pecadora.

