"¡Mentiroso!" Ninel Conde y Giovanni Medina, guerra a muerte por su hijo La artista lleva semanas sin ver a su pequeño y está desesperada. Hoy compartió, sin permiso de sus abogados, documentos legales que ponen en apuros a su ex. Pero él no se quedó callado... Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La desagradable situación entre Ninel Conde y Giovanni Medina en torno a la polémica de la custodia de su hijo, sufrió una escalada tremenda este domingo entre cruce de insultos y acusaciones entre ambos, incluyendo documentos legales. La artista compartió en sus redes la respuesta de las autoridades a la denuncia que interpuso por agresiones contra el padre de su hijo, que con la excusa de la cuarentena parece ser que tiene retenido al menor y no permite que su mamá pueda visitarle. Este es el documento que Ninel Conde subió a sus redes: “Las autoridades han determinado que hay pruebas contundentes que acreditan que #elmentirosomedina ha ejercido violencia en mi contra, sufriendo agresiones en medio de la cuarentena sumándose a la estadística de aumento de violencia de género en contra de la mujer en esta cuarentena . #noalaviolenciadegenero . Sin la autorización de mi abogado y equipo legal tengo que mostrar este tipo de pruebas para seguir clamando por JUSTICIA. #noalosmanipuladores #noalosmentirosos”, escribió rotunda la artista. Pero su ex no se cruzó de brazos y rápidamente compartió otro documento que no dejaba nada bien a la mamá de su hijo: "La hoy imputada (Ninel Herrera) es una persona que representa un RIESGO REAL para la integridad psicológica de su menor hijo." "Es evidente que hay posibilidad de que el menor víctima pueda ser objeto de algún tipo de maltrato o violencia por parte de su señora madre agresora” LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR CONDUCTAS DE INTIMIDACIÓN O MOLESTIA A LA VICTIMA U OFENDIDO O A PERSONAS RELACIONADAS CON ELLOS. Una vez más me veo obligado a compartir el siguiente documento a la opinión pública para proteger el bienestar y los derechos de mi amado hijo y con el fin de frenar el intento de presionar a nuestras autoridades a base de desinformación y confusión. Retomo lo que considero más relevante del fallo. Nuestras autoridades cuentan ya con las pruebas suficientes que les han hecho determinar lo anterior en protección del INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, el cual está por encima de cualquier truco publicitario. Solo nosotros sabemos lo que hemos vivido y creo que es innecesario exponerlo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aclaró que él sí compartía la información con autorización de sus abogados. Ninel Conde no se quedó callada y compartió rápidamente el mismo documento para aclarar que era antiguo y llamar "mentiroso" a su ex. “El mentiroso Medina, haciendo honor a su “nombre”, miente una vez más. . . Ahora publicó un pedazo de “documento” sin fecha y sin firma. . . NADA QUE EL MENTIROSO MEDINA EXHIBA, es posterior el documento expedido el 13 de mayo por las autoridades (ver foto adjunta), el cual confirma sus agresiones y violencia ejercida en mi contra. Esta es otra evidencia que confirma su falsedad de declaraciones. Ahora el mentiroso no sabe ni mentir e intenta confundir. Cualquiera pensaría que fue escrito por él. PERO YA NO MÁS! ¡MENTIROSO! NO MÁS VIOLENCIA. #NOMÁSMENTIRAS #YATEDESCUBRIMOS #MENTIROSOMEDINA. Publico esto sin autorización de mi equipo legal”, aseveró. La tensión entre los progenitores del niño se está volviendo insoportable... Una dura lucha que, tristemente y de momento, parece no tener fin.

