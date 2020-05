Ninel Conde enfrenta el Día de las Mamás más triste de su vida La actriz volvió a aparecer de nuevo en sus redes nostálgica y con un semblante muy serio. Durante la cuarentena del coronavirus, Giovanni Medina continúa reteniendo a su hijo en casa por el aislamiento y su hija, Sofía Telch, está en Estados Unidos. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “Va a ser día de las mamás y una se pone sentimental, es cumpleaños de mi hija y no puedo estar con ella, tampoco con mi bebé”, así contestó Ninel Conde conteniendo las lágrimas a uno de sus fans que le preguntó por qué se veía tan triste en un mensaje durante su último live de instagram. Si nada lo remedia, el día 10 de mayo lo va a pasar solita. También recordó que ayer fue el cumpleaños de su hija, Sofía Telch, quien vive en los Estados Unidos, aunque no compartió mucho más porque “sé que no le gusta que hable mucho de ella”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom ninel conde/instagram Nostálgica, recordó por unos momentos a su propia mamá fallecida: “Cada año, desde hace doce años que mi mami se fue al cielo, siempre me he refugiado en el amor de mis hijos”, continuó en pleno duelo del difícil momento que atraviesa. Su pequeño Emmanuel continúa con su padre con motivo de la cuarentena y al parecer Giovanni Medina sigue sin dejar que la mamá vea a su hijo. ¡Qué duro tiene que ser para ella, tan cerca y tan lejos! “Está a dos cuadras de aquí y no lo puedo tener, como que se acerca el Día de las Mamás y confío en Dios que voy a poder tener a mi pequeñito conmigo”, dijo quizá para no echar más leña al fuego y con una sonrisa contrita. Image zoom IG Ninel Conde También comentó de paso acerca de unas supuestas fotos que un paparazzi le habría tomado en Acapulco, “los ataques no terminan con los chismes, que si no estoy en mi casa, ay, muy complicado...”, dijo con tono cansado.

