A casi dos años de no ver a su hijito, Ninel Conde se reúne nuevamente con Emmanuel Tras una larga espera, Ninel Conde tuvo el esperado encuentro con su hijo menor ¿cuáles son las razones que ahora le permiten estar con Emmanuel? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 de abril de 2020, Ninel Conde dejó de ver a su hijo menor, Emmanuel, luego de que su padre, Giovanni Medina, se quedó a su cargo e interpuso diversos recursos legales para evitar que la actriz lo viera. Luego de que las autoridades determinaran que el Bombón asesino podía reunirse con el niño en el domicilio del padre, este decidió acceder. Así, este martes 23 de noviembre, el Bombón asesino se reunió con el niño. "Estamos contentos porque, a final de cuentas, nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a Emmanuel y a mí, queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa. Y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres", mencionó Medina al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Siempre señalé que estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, antes no las había; hoy las hay. He decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta". De acuerdo con la expareja sentimental de la también cantante se determinaron ciertas condiciones que aceptó porque las considera seguras y adecuadas como "psicólogos" presentes en el encuentro. "Se ha dictado una convivencia cada 15 días, a partir de hoy; en un espacio seguro, que es la casa de Emmanuel y mía. Por tres horas", explicó. "Aquí, lo que intenta la autoridad es que creemos el vínculo entre madre e hijo, que se cree esa relación. Solicité también que exista la presencia de una autoridad pública. Tengo que estar yo por ser el padre que tenga la custodia y los encuentros van a ser videograbados". Ninel conde y su hijo Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giovanni Medina aclaró que no estaba de acuerdo con la convivencia porque tenía temor de que Larry Ramos, novio de Conde, pusiera en peligro a su hijo. "Si estas convivencias me las hubieran impuesto en otro lado, no hubiera estado de acuerdo porque no sé si ese señor está escondido por ahí, cerquita", advirtió. Giovanni Medina y Ninel Conde Giovanni Medina y Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images Por su parte, Ninel Conde había declarado que no pondría ninguna objeción a todas las peticiones del padre de su hijito para poder ver al menor.

