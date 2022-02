Ninel Conde revela la verdad sobre la relación con su hijo Emmanuel Tras más de un año de no reunirse con su hijo menor, Ninel Conde ya puede convivir von Emmanuel y ahora confiesa cómo ha va su interacción luego del reencuentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de estar alejada por más de un año de Emmanuel debido a los conflictos legales que tenía con Giovanni Medina por la custodia del niño, Ninel Conde ya se reúne semanalmente con su hijo y habla por primera vez de cómo va la relación con el nene. "Agradezco a Giovanni que me permita tener las convivencias de una manera armónica en su casa y que ponga todo lo necesario para que pueda darse ese vínculo tan necesito en los niños, que es vínculo materno", mencionó Conde al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es un tema que necesita su tiempo, volver a vincularse, abrir otra vez esos lazos, que estaban totalmente cerrados. Y no es fácil ni para él, ni para mí, pero bueno, creo que se puede". El bombón asesino desea que todo se resuelva de la mejor manera y dejó claro que por el proceso legal debe guardar reserva. "Poder tener convivencias con mi hijo en armonía ese es mi mayor anhelo y esperemos que las cosas se den. Todo tiene un proceso", dijo. "No puedo hablar mucho del tema porque una orden judicial nos ha pedido que no demos detalles por cuidar, obviamente, al pequeño"; agregó. "Pero sí, agradecida con Dios y manteniendo la fe. Porque bueno, no es lo que yo quisiera, ni como quisiera, ni donde quisiera, pero darle gracias a Dios porque ya es un primer avance". Ninel conde y su hijo Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde asegura que está trabajando a diario para seguir adelante pese a todos los problemas por los que ha atravesado. "Me dan mis ratos [de tristeza], pero esos ratos no los pongo en mis redes, porque lo que quiero es inspirar a las mujeres a que pensemos en las cosas buenas, en lo positivo. No concentrarnos en lo que no tenemos en el momento", confesó. "La parte de la tristeza no la vamos a tocar, esa la dejamos para las cuatro paredes, para la habitación, para cuando estamos orando, pidiéndole a Dios, ahí si que nos echemos la lágrima; pero después, limpiada y a seguir trabajando, y a darle la mejor sonrisa a la gente".

