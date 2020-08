¡Qué triste! ¡Ninel Conde pierde la custodia de su hijo! En un comunicado, la actriz compartió desolada la resolución del juez de mantenerla alejada del pequeño. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy fue un día trágico para Ninel Conde. La actriz sigue en graves pleitos con el papá de su pequeño, Giovanni Medina, con quien reside su hijo desde que comenzó la cuarentena de la pandemia del coronavirus y a quien no le dejan ver. Un caso verdaderamente trágico que está en los tribunales de México y del que hoy Ninel Conde compartía esta fatídica noticia de la batalla por la custodia: “Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar, basado en que yo podía contagiarlo de COVID y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y ni siquiera ratificado”, escribió la artista bajo una foto con su bebito que nos rompió el corazón. “Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON EL. Recordando que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses, hoy confirmo una vez más mi teoría que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca”, dijo sin miedo a represalias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El tener relaciones en la política en este caso, como él lo dice a TODO MUNDO con la cancillería de México, consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún, alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por video-llamada”, aseguró tristemente. “A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad y quien en realidad le quitó a su madre en los años más importantes de crianza”, dijo para terminar.

Close Share options

Close View image ¡Qué triste! ¡Ninel Conde pierde la custodia de su hijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.