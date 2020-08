Ninel Conde desolada por no poder recuperar la custodia de su hijo Emmanuel Ninel Conde "está destrozada" por la negativa de un juez de permitirle recuperar la custodia de su hijo Emmanuel Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninel Conde está "destrozada y desesperada" después de la negativa de un juez de permitirle recuperar la custodia de su hijo Emmanuel, fruto de la relación con el empresario mexicano Giovanni Medina. “[Está] derrumbada y no quiere saber nada de nadie”, dijo a People en Español una fuente cercana a la actriz. “Está superdeprimida”. Image zoom ninel conde/instagram No es para menos. La artista no ha visto a su hijo desde el 5 de abril tras una demanda interpuesta por Medina en la que, entre otras cosas, acusa a la también conductora de abandonar al pequeño y de ser portadora del coronavirus. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom IG Ninel Conde “Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de la COVID-19 y en un convenio con una firma presuntamente falsificada y ni siquiera ratificado”, escribió la también cantante en sus redes sociales. “Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impidieron estar con él”. Image zoom Giovanni Medina y Ninel Conde Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images Según la fuente, Ninel y su equipo legal hará todo lo que esté en sus manos para lograr que Emmanuel regrese a vivir con su madre. “Ella tiene que pelear”, asegura la fuente. “Desde hoy está viendo qué hacer”.

