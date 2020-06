¡No permiten entrar a Ninel Conde en la graduación de su hijo! Mientras que en un video Giovanni Medina mostraba la felicidad de su hijo en día tan señalado, el bombón asesino solo pudo ser testigo del acontecimiento de forma remota en su computadora y con el corazón roto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Giovanna Medina celebró hoy la graduación del pequeño Emmanuel, el hijo que tuvo con Ninel Conde, y compartió este video donde podía verse la alegría notable del pequeño en un día tan señalado, algo que la mamá del niño no pudo compartir. “Ver en ti, en tu felicidad, en tu Amor las promesas de Dios cumplidas, me hace saber que todo vale la pena. Ha sido un honor acompañarte brazo a brazo en cada esfuerzo y verte triunfar, salir adelante, vencer... Mientras Dios me lo permita, seguiré cumpliendo mi responsabilidad para contigo a cada momento. Felicidades, mejor hijo del mundo, estoy orgulloso de ti”, dijo el ex de Ninel. El bombón asesino compartió, por su parte, este recuerdo junto a su hijo del año pasado y escribió bajo él un mensaje que a cualquier mamá le puede romper el corazón. “Hoy fue tu graduación, amado hijo... Aquí hace un año pude abrazarte y besarte “, dijo la actriz nostálgica. “Este año no me permitieron estar contigo y tuve que verte por una sesión de computadora. Me consuela saber que en esta vida por nuestros actos seremos juzgados y recibirá cada quien lo que sembró . No pierdo la esperanza de que exista justicia en este país y más pronto de lo que algunos creen acaben las injusticias. Dejo esto y todos mis mensajes para que el día que crezcas sepas que todos los días mamá te tenia en su mente y corazón” y añadió el hasghtag todas somos una. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El manager de la actriz escribió unas acertadas palabras de consuelo para la artista sin olvidar lanzar unas palabras de cariño para su hijo: “El amor de una madre y un hijo es tan grande y tan perfecto que ni la muerte lo puede cambiar, Dios se encargará todo a su divina perfección y tiempo, Dios te bendiga, Ninel. Te amamos, Emmanuel”.

