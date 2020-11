Close

Feliz al son de Luis Miguel: ¡Así puso el hijo de Ninel Conde el árbol de Navidad con su papá! En un video sin duda doloroso para su mamá, el pequeño Emmanuel aparece en un video junto a Giovanni Medina, mientras preparan las luces de su árbol navideño en un ambiente encantador y festivo. ¡Qué duro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que Ninel Conde presumía feliz que mañana se retransmite su boda con Larry Ramos por el canal de Telemundo, Giovanni Medina, papá de su pequeño, dejaba ver en sus historias de Instagram unas imágenes junto a Emmanuel que sin duda a ella, como a cualquier mamá privada de ver a su hijo durante meses, le habrán partido el corazón. Así recordaba la artista a su fanaticada que no se perdieran su enlace mañana domingo en televisión: “¡Tenemos una cita este domingo por Telemundo!” celebraba el bombón asesino. Mientras, en casa de su eterno enemigo y papá de su hijo,se vislumbraba a un niño muy crecido, feliz, bailando al son de los villancicos cantados por Luis Miguel, en una espectacular casa, acompañado de un perrito y con empleados domésticos arreglando las luces del árbol de Navidad. Un tierno clip que sin duda habrá cavado un socavón en el corazón de su madre, que observa solo lo que Medina quiere compartir desde la distancia. La mamá de Emmanuel reaccionó horas después desde sus historias: “Déjale a Dios la venganza”, escribió copiando la letra de un salmo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En redes, las opiniones se dividían entre los que apoyan a Giovanni y los que apoyan a Ninel… “A esa señora no le interesa su niño”, decía un hombre. “Cómo una madre que no puede ver a su hijo se va a ir a casar y viajar como si nada estuviera pasando. Lo siento, pero ese señor ha demostrado que adora a su hijo”. Una mujer se escandalizó. “Un niño va a estar mucho mejor su mami siempre, siempre… Las que comentan que el niño se ve feliz, no están en los zapatos de Ninel Conde, no saben lo que ella siente… Si a alguna de Vds. Les estuviera pasando lo mismo que a ella, ¿qué dirían?, ¿lo mismo? Es fácil opinar…”, señaló defendiendo a la ya esposa de Larry Ramos. Conde y Medina continúan en plena batalla legal por la custodia de su hijito.

