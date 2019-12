Ninel Conde reconoce que sus hijos le han hecho apreciar el valor de ser madre Ninel Conde no puede estar más orgullosa de sus hijos, Sofía Telch y Emmanuel, ¿Qué le han enseñado? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si de algo presume Ninel Conde –además de sus curvas y de los tratamientos estéticos a los que se somete para lucir siempre joven– es de sus hijos: Sofía Telch, producto de su relación con el actor Ari Telch , y Emmanuel, a quien tuvo con el empresario Giovanni Medina. Según el Bombón Asesino, sus retoños le han enseñado mucho. “[Con ellos he aprendido] el valor de ser madre”, apunta Conde, quien pasará la Navidad con ellos. “Ahora gracias a eso he valorado todo lo que mi madre hizo por mí. Su cariño, sus atenciones, el amor que nos tenía a mí y a mis hermanos. Lo incondicional y desinteresado que es el amor de madre, ahora me ha tocado vivirlo”. Image zoom Eso y los comentaros negativos que algunos le sueltan por las redes. “ [A mis haters] les diría que antes de hacerlo se vieran en un espejo, que ellos también son seres humanos con defectos y virtudes”, dijo Conde en una reciente entrevista con People en Español. “Les diría ‘pasa menos tiempo odiando y pasa más tiempo amando lo que te gusta'. Ese sería el mensaje”. Image zoom Muy diferente es su mensaje para sus hijos. “El principal [consejo que les dejo es] jamás darse por vencido”, resaltó. “Ser constantes, luchar, ser perseverante en la vida. [Esa] es la verdadera llave del éxito, siempre con fe en Dios”. Advertisement

