¡Es oficial! Prohíben a Ninel Conde que se acerque a su hijo Este es el mensaje con la confirmación de la noticia que la actriz publicó en sus redes y borró unas horas después... Por Nuria Domenech El caso del hijo de Ninel Conde está alcanzando tintes verdaderamente trágicos para la actriz. Después de las sonadas peleas en redes de sus progenitores, la custodia del pequeño ha dado un nuevo vuelco en el transcurso burocrático y hoy, rota de impotencia, una mamá aparentemente vencida publicó esto en sus redes: "Así las cosas... 77 días sin que mi hijo regrese a su casa donde creció y se alimentó", alcanzó a decir bajo un texto que posteriormente borró, en el que aseguraba que un juez ratificó que la actriz tiene oficialmente prohibido ya acercarse a su pequeño: Image zoom IG Ninel Conde No sabemos qué le hizo decidir borrar poco después el post anterior, quizá fue por propia decisión o por consejo de sus abogados, pero este es hasta el momento su último mensaje ahora: "Cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez" y añadió de nuevo su hashtag de #undiamenos dejando traslucir de nuevo la esperanza de ver pronto a su hijito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días un intercambio de insultos e intercambios de documentos legales se dio entre Giovanni Medina y Ninel Conde y terminó con este fuerte mensaje de denuncia de la actriz: Y añadió que: "Les informo una vez más, si algo le llegare a pasar a mi familia o a mi persona hago responsable a Giovanni Medina Morales. Gracias por su apoyo y oraciones", dijo entre otras frases. Por la parte contraria, el último documento legal compartido por el ex de Ninel es del 17 de mayo: "La hoy imputada (Ninel Herrera) es una persona que representa un RIESGO REAL para la integridad psicológica de su menor hijo." "Es evidente que hay posibilidad de que el menor víctima pueda ser objeto de algún tipo de maltrato o violencia por parte de su señora madre agresora: LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR CONDUCTAS DE INTIMIDACIÓN O MOLESTIA A LA VICTIMA U OFENDIDO O A PERSONAS RELACIONADAS CON ELLOS. Una vez más me veo obligado a compartir el siguiente documento a la opinión pública para proteger el bienestar y los derechos de mi amado hijo y con el fin de frenar el intento de presionar a nuestras autoridades a base de desinformación y confusión. Retomo lo que considero más relevante del fallo.Nuestras autoridades cuentan ya con las pruebas suficientes que les han hecho determinar lo anterior en protección del INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. El cual esta por encima de cualquier truco publicitario.Solo nosotros sabemos lo que hemos vivido y creo que es innecesario exponerlo", aseguró. ¡Qué difícil situación! ¡Esperamos que las aguas vuelvan pronto a su cauce por el bien de todos los involucrados!

