Ninel Conde cumple años sin su hijo mientras que Giovanni Medina lo presume en redes Cumpleaños triste para la artista, quien sigue sin poder ver a su hijo, mientras su ex muestra cómo enseña al pequeño a montar en bicicleta: "Vamos bien", escribió Giovanni Medina. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sigue el drama en la vida de Ninel Conde: la artista no podrá pasar su cumpleaños con su hijo. Desde que comenzó la pandemia, Giovanni Medina se quedó con el pequeño y el bombón asesino lleva meses clamando justicia en una cruenta y pública batalla por la custodia legal del niño. Así se expresó hoy ella en sus redes, mostrando un look sofisticado junto al mar y con la cabeza muy en alto: “A un día de cumplir una vuelta más al sol puedo decir que ha sido uno de los años más fuertes de mi vida en cuanto a aprendizaje y a lograr romper cadenas que ataban mi alma y comprometían mi paz”, comenzó. “Como todo, tendrás consecuencias de ser libre de opresión, sin embargo, Dios tiene control de los tiempos. Confía en El y comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Se llama aprender a esperar en El y tener fe”, continuó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Habrá quien quisiera verte derrotado y llorando por las esquinas; claro que hay momentos de dolor y derrumbarse, pero te levantas, te limpias las lágrimas y te apegas a la promesa que El tiene para ti. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Conserva tu paz y El pelea tu batalla . Los amo”. Y después de recordar que cumple 44 años, añadió: “el año de la recompensa”. Mientras, Giovanni Medina compartió hoy un video en sus historias de Instagram en el que aparecía enseñando a su hijo a montar en bicicleta, acompañado de la famosa canción de los Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Image zoom IG Giovanni Medina “Vamos bien… Por su apoyo, muchas gracias”, escribió junto a la fecha del 26 de septiembre, como el día en que fue tomado el video.

Close Share options

Close View image Ninel Conde cumple años sin su hijo mientras que Giovanni Medina lo presume en redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.