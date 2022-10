Ninel Conde: " No [asistí] al cumpleaños de [Emmanuel] porque no fui invitada. ¡Es muy duro!"

Giovanni Medina tiró la casa por la ventana para celebrar con una gran fiesta los 8 años de su hijo Emmanuel, fruto de su relación con la cantante Ninel Conde, quien no atendió a la celebración porque no fue "invitada". "La razón por la que no pude asistir al cumpleaños fue porque no soy bienvenida ni entre el papá de niño ni entre su círculo de amistades", dice la también actriz, quien tras el veredicto de un juez, solo puede ver a su hijo menor cada quince días en un parque. "El miércoles próximo me toca la convivencia, ahí le daré su regalito".

De los planes que tiene con su hijo, y los deseos que tiene de convivir con Emmanuel, la artista mexicana habló en exclusiva con People en español.

¿Por qué no fuiste a la fiesta de cumpleaños de tu hijo Emmanuel la semana pasada?

La razón por la que no pude asistir al cumpleaños fue porque no fui invitada, porque no soy bienvenida ni entre el papá de niño ni entre su círculo de amistades por la referencia que tienen de mí de viva voz, pues de su papá.

Ninel Conde Emmanuel Medina

¿Le mandarás algún regalo?

El miércoles próximo me toca la convivencia, yo diría, hasta incluso ridícula que me dejaron, tres horas cada quince días en un parque. Eso es lo que puedo ver a mi hijo, es una sentencia que se dio ya, la cual me parece ridícula, los argumentos son absolutamente misóginos basados en que soy artista, ¡[es] absurdo, absurdo! Ahí le daré su regalito el día que lo vea, prefiero dárselo a mandarlo y que a lo mejor no le llegue.

¿Ha habido alguna evolución en el tipo de visitas que tienes con tu nene?

Ninguna evolución, se quedaron igual. Tal cual como el papá quería que se dieran las condiciones, el juez así lo dictó.

¿Cómo has sobrellevado el estar lejos de él y no vivir con él?

Pues, sobreviviendo, resiliencia, orando mucho. Confiando mucho en Dios, distrayéndome con mi trabajo, tratando de sobrevivir y Dios me ha bendecido con mucho trabajo y pues me trato de distraer y no pensar, porque si me pongo pensar es algo que es muy injusto y las justicias generan mucha frustración.

Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto

¿Qué es lo que le deseas a tu bebé que acaba de cumplir años?

Que Dios lo siga guardando, lo llene de bendiciones y que muy pronto pueda recibir el amor y el abrazo de su madre como debe de ser, con un tiempo que tengamos él y yo de calidad juntos, sin restricción de lugar, con péritos [a] un lado, que sea una convivencia de madre e hijo y que pueda disfrutar a la madre que Dios le dio.

¿Crees que en algún momento podrás vivir con él de nueva cuenta?

Para Dios nada es imposible. Tengo la certeza de que en algún momento mi hijo me va a buscar y es mi sangre y yo seré la más feliz que él pueda vivir con su mamá. En el momento que quiera yo aquí estoy.

Ninel Conde Celebrities Visit Univision's "¡Sientese Quien Pueda!" Credit: Jose Devillegas/Getty Images

Cuando hablas con él, ¿qué te dice?