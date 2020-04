Ninel Conde sobre su ex: "Decidí perdonar por darle una familia a Emmanuel… pero [él] es un sicópata" Ninel Conde asegura que no puede ver a su hijo por su ex. "Es un sicópata" By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ninel Conde asegura que desde el pasado 5 de abril no ha podido ver a su hijo Emmanuel. ¿La razón? Una demanda interpuesta por su ex Giovanni Medina en la que aparentemente la acusa de abandonar al pequeño. "Como saben habíamos tenido un acontecimiento legal en el pasado. Pero yo decidí perdonar todas las situaciones por intentar darle una familia a Emmanuel”, dijo a People en Español Conde. “Estuve dos años con miedo y diciendo 'es por mi hijo, es por mi hijo', y miren lo que pasó”. ¿Cómo estás viviendo estas últimas semanas en cuarentena? Ha sido muy difícil para todos y para la gente que estamos en medio del espectáculo, todo está detenido. Teníamos fechas ya pautadas y pues claro que hay que reinventarse en este tiempo y he estado dándole duro a las redes sociales. Y estoy trabajando en mis líneas de fajas y productos para la belleza, tengo máquinas faciales y corporales. Hay que sacar lo positivo de todo esto. Image zoom ¿Qué fue lo que pasó con el padre de tu hijo Emmanuel? Desafortunadamente se vuelve a suscitar un problema con el padre de mi hijo, como saben, habíamos tenido un acontecimiento legal en el pasado. Pero yo decidí perdonar todas las situaciones por intentar darle una familia a Emmanuel; sin embargo, volví a tener los mismos problemas y a ser víctima de violencias y de mentiras y de manipulaciones, y decidí ponerle punto final a la relación, lo que me trajo como consecuencia [esta situación]. Utilizó el coronavirus y la pandemia para quitarme a Emmanuel con pretextos y mentiras. Estuve dos años con miedo y diciendo 'es por mi hijo, es por mi hijo', y miren lo que pasó. Image zoom ¿Desde hace cuánto tiempo no ves a tu hijo? El día 5 de abril fue la última vez que me permitió verlo en su domicilio. Prueba de ello es el video que él estuvo exponiendo. Tres días en 45 días me dejó verlo. ¿Él estaba con él en su casa? Él se quedó con el niño de mutuo acuerdo mientras yo me fui a trabajar. Fui a grabar Teletón en Estados Unidos, luego en Suelta la sopa y él me dijo ‘yo me quedo con el niño’. Pero me denunció por abandonar al niño. Image zoom ¿Le ha afectado a Emmanuel? Sí, a la fecha le dices a Emmanuel '¿quieres irte a casa con mamá?' y él te dice que no por toda la basura que [Giovanni] le mete a mi hijo. ¿Qué te dicen los abogados? Voy a actuar con todo el peso de la ley y mi abogado se está encargando de que se haga justicia. Es un narcisista sicópata mentiroso. Image zoom [Para] una criatura de 5 años no hay mejor lugar que estar al lado de su madre. Si él amara a su hijo podría permitir que conviviera con su mamá. Es un tiempo que el niño necesita con su madre.

