Así de grande está la niña rusa que fue nombrada la más linda del mundo 2017 By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Anastasia Knyazeva, la pequeña de 7 años que fue nombrada como la niña más linda del mundo por los internautas en el 2017, sigue deslumbrando con su belleza. En Instagram, la pequeña ya cuenta con más de un millón de seguidores, a quienes asombra con sus ojazos azules y su larga cabellera castaña. ¡Conoce más de la joven modelo infantil! Empezar galería Anastasia Knyazeva Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva A finales del 2017, el Internet se hizo sentir y la pequeña Anastasia Knyazeva fue sido considerada la niña más bella del mundo. Advertisement Advertisement Carita de ángel Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva La modelo rusa, de seis años, ha llamado la atención de más de 1.4 millón de seguidores en Instagram y más allá. ¡Ojazos! Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva Anastasia tiene inmensos ojos azules, cabello castaño con flequillo recto y la cara de una muñeca. Advertisement Juguetona Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva La pequeña princesa, que ha trabajado como modelo en su país, brilla en la página de Instagram dirigida por su madre, Anna Knyazeva. Belleza natural Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva La belleza de Anastasia se refleja en lindos encantos, sesiones de fotos y videos que muestran su adorable voz para cantar. ¡Un encanto! Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva Anastasia es toda una profesional y aparece natural frente a la cámara. Advertisement Advertisement Advertisement Como de un cuento de hadas Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva La carrera de la joven modelo comenzó en el verano de 2015, cuando tenía apenas cuatro años, como Gigi Hadid, que protagonizó su primera campaña para GUESS a la misma edad. Multifacética Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva De acuerdo con su madre, la niña está tomando en serio su carrera y su título al equilibrar las clases de modelaje mientras que da prioridad a la escuela. Orgullo ruso Image zoom Instagram/ Anna Knyazeva Después de escuchar la noticia de su logro, la madre de Anastasia tomó su Instagram para agradecer a sus seguidores por el nuevo honor. Advertisement Advertisement Advertisement Belleza europea Image zoom Instaram Anastasia Knyazeva Hoy en día Anastasia Knyazeva sigue triunfando en las pasarelas y es muy popular en las redes sociales. En Instagram cuenta con más de 1 millón de seguidores. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Así de grande está la niña rusa que fue nombrada la más linda del mundo 2017

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.