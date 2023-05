Nieto de Maribel Guardia celebra sexto cumpleaños justo el día en que su fallecido padre hubiera llegado a los 28 "No sabe lo que está pasando", asegura la actriz mexicana Lourdes Munguía, amiga de la actriz costarricense, al revelar los detalles de la celebración, la primera sin el padre del niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta ha sido una semana difícil para Maribel Guardia. Con la herida aún abierta por el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, el pasado 9 de abril, la actriz costarricense inició este ciclo manifestando palabras de amor y profunda nostalgia para recordar a su hijo en el Día del niño, que se festeja en México. Y este martes le ha tocado marcar el cumpleaños número 28 de su hijo, el primero tras su inesperada muerte. Avivando el dolor justo en ese día coincide el cumpleaños de José Julián Figueroa, el hijo único del cantante regional mexicano, quien este 2 de mayo cumplió sus seis primaveras. Con el dolor todavía a flor de piel la familia festejó al nieto de Maribel Guardia. "Había niños, había fiesta", explicó a la actriz Lourdes Munguía a Mezcal Entertainment para revelar cómo pasó la familia este importante día. "Ahí estaba [Juliancito] dando maromas y corría, no lo pude ni agarrar, estaba jugando con todos los niños, es la felicidad de Maribel en este momento", afirmó. "¡Imagínate la inocencia de un niño!", prosiguió Munguía al ser entrevistada en la alfombra roja de la fiesta celebrada en Ciudad de México para marcar las cinco décadas de labor del diseñador Mitzy. "No sabe lo que está pasando, pero sabe que es su cumpleaños y que es el día más importante para él". Foto compartida este 2 de mayo en la cuenta de Instagram de Juliancito donde se observa al menor con su papá: José Julián Figueroa y Julián Figueroa Credit: IG/José Julián Figueroa Un tierno video que Maribel Guardia compartió hace dos días recordando a su hijo Julián Figueroa: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que ahorita [el dolor] está como a flor de piel, está la llaga muy abierta", prosiguió la estrella de cine y televisión, recordada por producciones como las telenovelas Muchachitas y Gabriel y Gabriela y la cinta Lagunilla mi barrio (1980), "pero yo creo que poquito a poquito; tiene que acostumbrarse a no verlo, a no poder tenerlo aquí, presencia física". "Ella no se va a dejar caer jamás", finalizó Munguía "Ella es ejemplo para mucha gente, para muchas madres que han perdido también a sus hijos; entonces ella seguirá siéndolo siempre, ejemplo de fortaleza, de serenidad y de todo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nieto de Maribel Guardia celebra sexto cumpleaños justo el día en que su fallecido padre hubiera llegado a los 28

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.