Nieta de la reina Isabel II da a luz a su primer hijo varón ¡en el baño de su casa! ¡Sorpresa! Zara Tindall, hija de la princesa Ana, dio a luz en casa y su marido contó los detalles. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Zara Tindall, nieta de la reina Isabel II, ha dado la bienvenida a su primer hijo varón en la manera más inusual: dando a luz en el baño. El nacimiento se produjo este domingo pasado y el bebé llevará el nombre de Lucas Philip Tindall, según confirmó un portavoz a People. Mike Tindall, marido de la nieta de la reina y padre de sus hijas Lena, de 2 años, y Mía, de 7, fue quien reveló la sorpresiva noticia este miércoles por medio del más reciente episodio de su pódcast The Good, The Bad & The Rugby. Fuentes de palacio confirmaron que el bebé pesó 8 libras con 4 onzas, "¡Un niñito llegó a mi casa!" exclamó el fornido papa. El bebé se convierte así en el décimo bisnieto de la reina Isabel II y quinto nieto de la princesa Ana del Reino Unido, quien a su vez es la única hija de la reina, quien tiene tres varones más: los príncipes Carlos de Gales, Andrés de York y Eduardo de Wessex. "La reina y el duque de Edimburgo se complacen con las noticias y esperan conocer a su décimo bisnieto cuando las circunstancias lo permitan", se dijo por medio de un comunicado emitido por el palacio de Buckingham. Zara Tindall y Mike Tindall Image zoom Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Zara Tindall y Mike Tindall con hija Image zoom Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bebé llega en medio de una verdadera lluvia de bebés para la familia real británica. En febrero pasado la princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, dieron la bienvenida a su primer hijo, que lleva el nombre de August Philip Hawke Brooksbank. Y el 15 de marzo Pippa Middleton, cuñada del príncipe William y hermana de Kate Middleton, dio a luz a su segunda hija con James Matthews: la pequeña Grace Elizabeth James. Lógicamente el bebé que está causando muchas expectativas es el que esperan el príncipe Harry y Meghan Markle y que según revelaron será una niña ¡qué linda familia!

