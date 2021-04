Mila Mayer ya sabe cantar ¡Mira el adorable tributo que le rindió a Selena Quintanilla! La hijita de la modelo Natalia Súbtil y Sergio Mayer Mori derrite a las redes cantando una canción de Selena Quintanilla. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No cabe duda que la sangre artística corre por las venas de la adorable Mila Mayer, nieta de la actriz Bárbara Mori e hija de Sergio Mayer Mori y la modelo brasileña Natália Subtil. Con solo 6 meses de edad, la pequeñita es toda una estrella en redes sociales e incluso, a lo 49 días de nacida había hecho ya su debut en televisión. Ahora, la nenita, que a finales de mes cumple 7 meses de nacida, está derritiendo a las redes sociales con su ternura por un video donde aparece cantando una canción de la inolvidable Selena Quintanilla al lado de su mami. Filmado en blanco y negro, el clip publicado en Instagram muestra a la bebé balbuceando el tema “Como la flor” con su madre -quien por cierto tiene una bonita voz- como acompañamiento. La pequeña Mila es hija única de la pareja, que ha tenido sonados desacuerdos que preceden, incluso, a su nacimiento.

