El lamento de Nicolás Vallejo-Nágera, asegura que no sabía sobre visita de Paulina Rubio a España: "Me sorprendió" La comentada visita de la Chica Dorada a Madrid dejó a muchos boquiabiertos, especialmente a su exmarido y padre de su hijo mayor quien asegura que se enteró de su estancia por su hermana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cosas entre Paulina Rubio y Nicolás "Colate" Vallejo-Nágera nunca ha vuelto a ser las mismas entre la pareja que después firmar su amargo divorcio en 2012. Entre ambos no quedaron más que memorias y desde luego, su hijo Andrea Nicolás, de 12 años. Y aunque han dado de qué hablar por sus encuentros y desencuentros en corte y fuera de ella Colate asegura que la rubia todavía lo puede sorprender con su decisiones. Específicamente la de visitar Madrid sin darle aviso al conductor de televisión mientras se supone que ella debería estar al lado de su hijo en Miami, FL., donde ella reside. Colate asegura que se enteró de la visita de la ex Timbiriche gracias a su hermana. "Sabía que estaba en España porque se encontró con mi hermana Samantha en el aeropuerto", explicó el colaborador de ¡Despierta América! (Univision) en declaraciones recogidas por el diario español ABC.. "Yo no estaba, pero bueno en seguida me llamó mi hermana y me lo dijo. Me sorprendió un poco al principio". Colate afirmó también que aunque ya conoce a su ex y llevan años en el estira y afloje, se encuentra exhausto "psicológica y económicamente". "Yo intento hacer lo mejor posible para nuestro hijo. "Como padre me duele que mi hijo tenga que vivir lo que vive. Podría ser todo más fácil para él y más bonito, pero bueno, estamos adaptados a la situación, lo entiende y lo llevamos bien". Nicolás Colate Vallejo-Nágera Credit: Pablo Cuadra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2022 Colate publicó sus memorias en el libro Colate por Nicolás: La historia que nunca creí que contaría (Harper Collins). Por medio de dicha publicación reveló capítulos de su vida personal, familiar y su separación de Paulina Rubio. Ahí también habla de su adicción a las drogas y cómo las probó por primera vez.

