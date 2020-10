Close

Nicki Minaj comparte la primera imagen de su bebé recién nacido: ¡mira qué tierno! Con una adorable imagen, la cantante felicitó a su esposo y padre de su hijo por su primer aniversario de bodas. ¡Tienes que verla! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nicki Minaj celebró su primer aniversario de bodas con su esposo y padre de su bebé mostrando por primera vez a sus seguidores en las redes sociales una foto de su hijo recién nacido. "Feliz aniversario, mi amor ", fue el mensaje que la intérprete de éxitos como “Anaconda” y “Tusa”, con Karol G, dedicó a Kenneth Petty junto a una tierna imagen de los pequeños pies de su primogénito, de unas tres semanas. La cantante del género urbano había revelado la noticia de que había contraído matrimonio el 21 de octubre del pasado año en un video en su cuenta de Instagram, en el que mostraba accesorios de boda y su nombre de casada, Onika Tanya Maraj-Petty. Luego, la artista anunció en julio que esperaba su primer hijo con Petty junto con una serie de fotografías presumiendo su avanzado estado en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé. Rebosante de emoción y gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos”, escribió en una de las fotos agradeciendo los mensajes de felicitación. Minaj dio a luz a su bebé el 30 de septiembre en Los Ángeles. Famosos como Beyoncé, Kim Kardashian y Kaney West enviaron tarjetas de felicitaciones. "Gracias a la reina B, Kim & Ye, Riccardo Tisci, Winnie, Karol y todos los que enviaron buenos deseos durante este tiempo. Significó mucho para mí", escribió Minaj. "Estoy muy agradecida y enamorada de mi hijo. Locamente enamorada", agregó.

