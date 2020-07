¡Naya Rivera murió ahogada salvando a su hijo de cuatro años! "Logró reunir las suficientes fuerzas como para poner a su hijo a salvo en la barca, pero no lo quedó energía para salvarse ella”, afirmó el jefe de policía del condado de Ventura. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de que la búsqueda de Naya Rivera en las aguas de Lake Piru había llegado a su fin, rompió el corazón de sus fans y de sus seres queridos al confirmarse hoy, día 13 de julio, el fallecimiento de la estrella de Glee. El pasado miércoles, la exmujer del actor Bryan Dorsey y el hijo de ambos subían a una barquita rentada para navegar por un lago de California que la actriz de Hollywood solía frecuentar. Tres horas después, encontraron al niño de cuatro años dormido a bordo y ni rastro de su mamá. Hoy la policía dio detalles de lo que se supone fueron los últimos instantes de la vida de Naya Rivera antes de la tragedia. Al parecer, en un acto heroico, esta joven mamá logró poner a salvo a su hijo antes de ser arrastrada al fondo del lago. Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain En una conferencia de prensa concedida hoy lunes, el Sheriff de Ventura County, Bill Ayub, dio más detalles del terrible accidente. “Después de hablar con el hijo de la actriz, sabemos que ambos se encontraban nadando juntos en el lago. Después el niño describió cómo su mamá le ayudó a subir de nuevo a la barca, le empujó hacia arriba por detrás para devolverle a cubierta. El niño dijo a los investigadores que al mirar hacia atrás, vio desaparecer a su mamá bajo la superficie del agua”, resumió el jefe de policía. También indicó que “hay muchas corrientes en el lago que suelen aparecer por la tarde”, justo cuando calculan que ella desapareció. “Nuestra idea es que quizá el bote empezó a moverse, se encontraba sin ancla y a la deriva, y ella logró reunir las suficientes fuerzas como para poner a su hijo a salvo en la barca, pero no lo quedó energía para salvarse ella”, afirmó Ayub. Image zoom IG Naya Rivera / Ryan Dorsey SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aseguró que no hay ningún indicio criminal o algo que sugiera que pudiera tratarse de un suicidio. Se le realizará una autopsia para determinar exactamente las causas de su muerte en el Ventura County Medical Examiner’s Office. Un caso desgarrador que ha conmocionado a la opinión pública. Descanse en paz, Naya Rivera.

Close Share options

Close View image ¡Naya Rivera murió ahogada salvando a su hijo de cuatro años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.