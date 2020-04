¡Bienvenido Tobías! Conoce al bebé de la actriz Naty Domínguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En esta época de incertidumbre, siempre cae de maravilla recibir buenas noticias. La actriz Natasha Domínguez y su pareja, Yasmany, dieron la bienvenida a su bebé Tobías el pasado 17 de abril. “[En esta época lo mejor] sin duda alguna, [es] estar con mi bebé”, dijo la venezolana en exclusiva a People en Español. “Muchas vidas lamentablemente se han ido debido a la COVID19, y yo traje una al mundo, me siento más que afortunada de cumplir mi sueño de vida y de traer felicidad y esperanza a este mundo con una vida nueva, por su puesto, la vida más importante del mundo para mí”. Image zoom Natasha Dominguez y Tobias; Foto: Cortesía Alejandra Palomera Cortesía Alejandra Palomera Durante los nueve meses de espera, Domínguez y su pareja, que es entrenador personal compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales rutinas eficaces de ejercicios para estar en forma y también su día a día como padres primerizos. Image zoom Tobias; Foto: Cortesía Alejandra Palomera Cortesía Alejandra Palomera “A penas tiene días de nacido, es muy difícil decir a quien se parece”, cuenta la actriz. “Lo que sí se, y no porque sea su mamá, es que es el bebé más bello del planeta”. Image zoom Natasha Dominguez y Tobias; Foto: Cortesía Alejandra Palomera Cortesía Alejandra Palomera ¿Más bellezas por venir? “Si puedo sentir este amor 10 veces, tendría 10 hijos. Sin embargo, quiero disfrutarme mi momento con Tobías Ignacio. Ya la vida dirá”, adelanta. “Mi carrera es muy importante para mí, pero ella siempre estará. Esta etapa de mi bebé es muy importante y prefiero dedicarle un tiempo a el, y regresar a las pantallas con el alma repotenciada”. Advertisement

