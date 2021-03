Close

Natti Natasha estrena casa en Miami para recibir a su bebé La cantante esperará la llegada de su primogénito en una impresionante nueva mansión frente al mar. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal y como lo había deseado, Natti Natasha está cumpliendo un nuevo sueño en realidad al adquirir una nueva propiedad en Miami en la que recibirá a su primogénito. La cantante dominicana y su prometido y mánager Rafael Raphy Pina dieron a conocer que se mudaron de un edificio en el centro de la ciudad a una casa frente al mar. "Las bendiciones son únicas y hay que aprovecharlas. Café en mano en nuevo hogar donde recibiremos al [bebé]", escribió Pina en sus redes sociales, en las que también se le vio navegando en su bote camino a su nuevo residencia. Luego de sorprender a sus fanáticos con la noticia de que se encontraba en la dulce espera a mediados de febrero, Natti expresó su deseo de poder tener dos hogares – uno en Puerto Rico y otro en Miami - donde criar a su bebé y poder cumplir con sus exigencias laborales. "Creo que voy a tener dos casas, ya estoy viendo decoración y todo", dijo a People en Español, en febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A escasos dos meses del nacimiento de su primogénito, la cantante prepara contrarreloj la llegada de su "príncipe o princesa" a su nueva mansión frente al mar. Eso sí, sin dejar de trabajar. La reguetonera lanzó su nueva colaboración,"Las Nenas", junto a Farina, Cazzu y La Duraca, con el que además celebró el Día Internacional de la Mujer. "Cada día que pasa demostramos nuestro valor en todos los aspectos, y qué mejor que conmemorarlo con [música]", escribió la futura mamá en su cuenta de Instagram. Además, la cantante formará parte del evento anual Poderosas Virtual 2021 de People en Español, donde dará detalles del maravilloso momento que está viviendo. Regístrate aquí para formar parte del evento gratuito que tendrá lugar el próximo 26 de marzo a las 8 p.m. hora del Este.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Natti Natasha estrena casa en Miami para recibir a su bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.