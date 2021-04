Exclusiva: Natti Natasha revela el sexo de su bebé y es... La cantante dominicana y su futuro esposo, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, celebraron un baby shower virtual el sábado para sus fanáticos donde revelaron el sexo de su bebé por nacer. ¡Mira lo que la cantante contó en exclusiva a People en Español sobre su princesa que viene en camino! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Natti Natasha será mamá de una niña! La reina dominicana del reggaetón, de 34 años, pronto tendrá una princesita en casa. La cantante y su futuro esposo Raphy Pina compartieron en exclusiva con People en Español el especial momento en que revelaron al mundo que tendrán una hija este verano. "Me siento especial, feliz y ya pensando en todo el amor que le voy a dar", dice la radiante futura mamá. "Soñé con tener lo que sea, niña o niño es bendición". Eso sí, la intérprete de himnos de empoderamiento femenino como "Las nenas", "La mejor versión de mí" y "Soy mía" le enseñará a su propia nena a amarse y respetarse desde el primer día. La niña seguramente heredará no solo la belleza y el carisma de su progenitora, si no que también su amor por la moda. ¿Se imaginan a una mini Natti fashionista? Pina, quien no deja de gritarle al mundo que está "bien enamorao" de su futura esposa, sin duda también se derretirá de amor por su hija, cuyo nombre aún no ha sido decidido por la pareja. El empresario puertorriqueño y dueño de Pina Records de 42 años —y también manager de Natti Natasha y Daddy Yankee— no ha dejado de consentir a su prometida durante su embarazo. La pareja en sí celebró el sábado por la tarde un baby shower con familiares y amigos en su casa en Miami, fiesta que compartieron de manera virtual con sus fanáticos alrededor del mundo a través de un video live en la cuenta de Instagram de la cantante. Pero antes de compartir la buena nueva con el mundo, Natti Natasha habló en exclusiva con People en Español sobre uno de los días más felices de su vida. Natti Natasha Gender Reveal Digital Cover Image zoom Credit: Cortesía de Natti Natasha y Raphy Pina ¿Qué sientes de convertirte en mamá de una niña? Natti Natasha: Dios envió niña, pero en realidad sé que iba a ser feliz con ambos. Ya que es niña quiero que se sienta amada, hermosa y única, que sepa que no tiene límites y que estoy aquí para verla conquistar todo lo que se proponga. "Quiero que se sienta amada, hermosa y única, que sepa que no tiene límites" —Natti Natasha ¿Qué siente Raphy de que la bebé de ambos sea una niña? ¡Raphy está feliz! Estamos los dos que no cabemos. Y al igual que yo quería lo que sea. Estamos felices que vamos a ser padres. Es una bebé muy deseada. Natti Natasha Gender Reveal Digital Cover Image zoom Credit: Cortesía de Natti Natasha y Raphy Pina ¿Cómo te llevas con los hijos de Raphy? ¿Qué sienten ellos de tener una nueva hermanita? Son mis hijos también. Ellos también se sienten muy felices de que habrá una bebé en casa. ¿Cómo te ha consentido tu futuro esposo durante el embarazo? ¿Qué es lo que más han disfrutado de esta etapa? ¡Siento que estamos embarazados los dos! Estamos disfrutándonos cada día. Nos levantamos cada día dando gracias a Dios por las bendiciones. Él me consiente en todo: con la comida, con dormir, me da mucho amor, me siento como una reina. Me he disfrutado esta etapa tal cual la imaginaba o más. Aunque he trabajado más, lo he hecho con más energía porque tengo una razón de vivir y ser. Natti Natasha Gender Reveal Digital Cover Image zoom Credit: Cortesía de Natti Natasha y Raphy Pina ¡Siento que estamos embarazados los dos! Estamos disfrutándonos cada día. Nos levantamos cada día dando gracias a Dios por las bendiciones —Natti Natasha

¿Cómo has decorado el cuarto de la bebé? Cuéntanos de tu nuevo hogar en Miami y cómo se preparan para la llegada de esta princesa. Lo hicimos con una temática de agua ya que los dos amamos estar en el agua. Obviamente con detalles rosados. Mi nuevo hogar en Miami me encanta, es un hogar.

¿Qué sienten tus padres de verte tan feliz? ¿Van a venir a Miami cuando des a luz? Mis padres aman esta etapa. Están enamorados de esta bebé. Sí van a venir cuando dé a luz. Natti Natasha Gender Reveal Digital Cover Image zoom Credit: Cortesía de Natti Natasha y Raphy Pina

¿Piensas tener parto natural? Me gustaría tener parto natural.

¿Cómo has logrado mantenerte activa como artista en esta nueva etapa como mamá? ¿Qué proyectos hay? He logrado mantenerme activa entiendo que por las ganas de seguir brindándole a mis fanáticos lo que piden y hacerlos parte de esta etapa —no solo por medio de fotos, sino también con música. Hago ejercicios los días que puedo así me da más energía y así entro al estudio a crear. Natti Natasha Gender Reveal Digital Cover Image zoom Credit: Cortesía de Natti Natasha y Raphy Pina

Cuéntanos de este baby shower tan especial y de todo el amor que te han mostrado tus fans.

Este baby shower ha sido demasiado divertido de planear, ha sido muy íntimo con la familia, —y mi FANmilia como les digo— porque hicimos un live para que fueran parte de todo. Son los mejores tíos y tías del mundo. ¿Ya tienes nombre para la bebé? Todavía no tenemos nombres.

Natti Natasha Gender Reveal Digital Cover Image zoom Credit: Cortesía ¿Cómo van los planes de boda? ¿Será después del nacimiento de la bebé? ¿Cómo visualizas ese gran día? Sería después del nacimiento del bebé. Me gustaría algo íntimo pero lleno de amor. ¿Le darán un hermanito o hermanita a su hija? ¿Quieren tener más hijos? ¡Sí quiero más bebés!

