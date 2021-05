¡Natti Natasha y Raphy Pina comparten el primer video de su recién nacida Vida! Con cara de agotados pero de pura felicidad, los felices papás contaron desde el hospital cómo está su bebita y cómo les fue en su primer día en la tarea. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En pijama y con una sonrisa de oreja a oreja, Natti Natasha y su pareja Raphy Pina se mostraron radiantes en el día después de la llegada al mundo de su niña. La responsable no es otra que Vida Isabelle quien a pesar de tenerles sin pegar ojo, les mantiene flotando de pura felicidad. Desde la cama del hospital y bajo los cuidados de su amado, la orgullosa mamá luce espectacular a pocas horas de haber dado a luz a su princesa. Entre risas, bromas y mucho café, los enamorados relataron cómo han sido estas 24 horas. Y como dijo el papá, entre cacota, orines, llantos, la leche y demás, apenas han podido dormir. Pero todo merece la pena por tener a su bebita con ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy amablemente, Natty y Raphy no dudaron en mostrar un tierno video de cómo estaba la chiquitina, en ese momento atendida por una enfermera. "¡Conociendo a mi otra artista en estos dos días!", escribió divertido el papá junto a este entrañable video. Muchísimas gracias por compartir un momento tan hermoso con todos. ¡Y, de nuevo, felicidades por la beba!

