Natti Natasha comparte adorables fotos con su bebé y Raphy Pina ¡Mira a la hermosa familia! Natti Natasha compartió un hermoso retrato de familia en Instagram. Mira las fotos de la cantante junto a Raphy Pina y su bebé. Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natti Natasha y Raphy Pina posaron para un hermoso retrato junto a su bebé. La cantante dominicana compartió fotos de su hermosa familia en Instagram. "Les prometí que la primera foto de nuestra hija la compartiría con ustedes y hoy les comparto la primera junto a papá y mamá. Gracias por darme mi espacio, por disfrutarse el proceso y defender mi música mientras construía mi familia". La reggaetonera de 34 años agradeció el apoyo de sus fanáticos en esta nueva etapa como mamá primeriza. "Vida Isabelle ya siente el amor" de sus tías y tíos, añadió la estrella en sus redes sociales. En las imágenes, vemos a Natti Natasha acostada en el piso junto a su bebé, ambas vestidas de blanco. La pequeñita está arropada en una cobija bordada de encaje y su mamá la acaricia. Natti Natasha luce reluciente con su larga cabellera cubierta de flores moradas y blancas. En otra foto, vemos a la cantante junto a su pareja, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, y la hija recién nacida de ambos. Los papás miran felices a la cámara abrazados y teniendo en sus brazos a su anhelada bebé. La princesa nació en mayo en Miami por medio de parto natural, informó Natti Natasha en Instagram. La cantante llamó a su hija -Vida Isabelle Pina Gutiérrez- "el sueño más grande que puede recibir una mujer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natti Natasha Credit: Mezcalent.com Natti Natasha habló en exclusiva con People en Español sobre su embarazo. "Estamos superfelices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida", dijo tras compartir la noticia de su embarazo. La intérprete de "Antes que salga el sol" contó que se sometió a fertilización in vitro sin tener éxito y luego salió embarazada de su hija por via natural. Natti Natasha ve su maternidad como un verdadero regalo de Dios. "En esta vida todo es posible", añadió. "Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso".

