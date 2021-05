¡Natti Natasha y Raphy Pina derriten las redes con la primera visita de su bebé al pediatra! ¡Qué ternura de video! Esto dijo el doctor tras examinar a la espabiladísima bebé, Vida Isabelle, por primera vez. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas tiene horas de nacida y la bebita de Natti Natasha y su prometido, Raphy Pina, ya se ha convertido en toda una estrella . No solo ha triunfado en las redes, donde acumula ya un millón de seguidores con tan solo tres días de vida; además, su primer video acudiendo al pediatra... ¡Ya es viral! El orgulloso papá lo compartió desde sus redes, declarando el parte médico de su primera visita al doctor: "Su primera cita al pediatra y todo está en perfección", escribió. "No iba a subir nada más, pero su mamá me obligó", bromeó desde sus historias, deseando presumir a su hijita recién nacida. La niña se ve súper espabilada y muy despierta para su edad y así lo constató también su papá en las redes: "parece que tiene un mes de nacida, presentaita y pico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema que eligieron para acompañar el enternecedor video que tiene a las redes babeando, fue la composición Princesa, escrita por Romeo Santos. "Princesa tú, mi regalo más divino, princesa flor, qué hice para merecerte…" "Gracias Romeo Santos por plasmar tu letra y tu sentimiento para mi princesa", dijo emocionada la feliz mamá, quien interpretó el tema en un concierto virtual el pasado 9 de mayo, Día de las Madres. Vida Isabelle Pina bebé Natti Natasha Credit: IG Raphy Pina Natti Natasha hizo hasta lo imposible por conseguir hacer su más grande sueño realidad: ser mamá. Ahora su milagro ya está aquí: "Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami . Pesé 6.8 Lb con 20" y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tíos que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño", escribieron sus papás desde las redes de su hijita para compartir su llegada al mundo.

