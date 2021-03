¡Natti Natasha muestra por primera vez la carita de su bebé! ¡Qué ternura! ¡Así es el retrato del primer bebé de la cantante y Raphy Pina! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natti Natasha está viviendo con mucha emoción la recta final de su embarazo. Después de lidiar mucho para lograr el milagro de su primer bebé junto a Raphy Pina, la cantante está a punto de cumplir las 32 semanas. Para celebrar su octavo mes de embarazo, la intérprete de Criminal compartió la foto del ultrasonido donde por fin puede verse por primera vez la carita de su ansiado bebé, enmarcada junto a un conejito de peluche, sobre la que puede leerse: "ya te amamos". "Bendecidos sean todos mis seguidores en tan memorable semana. Dios gracias, por darnos vida, salud y esta bella oportunidad de seguir dejando huellas en la vida. Esta Semana Santa, los tí@s sabrán qué color nos tocará decorar", dijo invitando a sus seguidores a subir un corazón rosa o azul según lo que diga su intuición de si su bebé será niña o niño, a punto de celebrar su babyshower. "Nunca he estado de tan buen humor en mi vida. Nada me afecta, nada me molesta, quiero trabajar más. Estoy feliz, contenta, es una nueva ilusión", contaba en una exclusiva para People en Español el pasado mes de febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me costó conseguir la vida que quería, ni se imaginan, pero lo logramos gracias a Dios. Me encanta que sean parte de esa felicidad", escribió su pareja, Raphy Pina presumiendo el embarazo de la talentosa mamá en sus propias redes. Natti Natasha y Raphy Pina Image zoom Credit: Instagram "Trabajé por lo material, pero más trabajé por la felicidad. Hay una que se consigue con dinero, hay otra que se consigue por cómo seas como persona. Valora lo que te hace feliz, que lo otro lo puedes comprar. Besos para los que se alegran y abrazo para los que viven botando su odio en las redes sociales". Un momento de lo más dulce para esta pareja que ya está a punto de ver la carita de su bebé, no solo en el ultrasonido, sino en vivo y en directo. ¡Qué emoción!

