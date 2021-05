¡Para derretirse de amor! Natti Natasha posa por primera vez con su bebita Vida Con motivo del Día de la Madre en República Dominicana, su prometido Raphy Pina compartió un retrato de la artista con su bebita. ¡Pura ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nunca un día de la madre fue tan significativo. Fue el sueño recurrente de Natti Natasha y hoy es su más dulce realidad. Con motivo de esta celebración tan especial en República Dominicana, la artista posó con su pequeña por primera vez. Una entrañable imagen de madre e hija que presumió con orgullo el papá, Raphy Pina. "El día de las madres dominicanas más especial de mi VIDA. Esta hermosa mujer está de celebración, vi crecer su carrera y sí, fue un gran logro, pero su más grande logro fue luchar por una felicidad, luchar por construir una familia y convertirse en madre", comienza el entrañable escrito del prometido de Natti. Una dedicatoria de amor y admiración en toda regla para la recién convertida en mamá. "Nunca había visto a alguien tan entregada a sus metas como a Natalia. Dios le siga dando mucha salud para que siga amando todo lo que hace. Estoy más que emocionado, enamorado, agradecido, por ser la persona que ella escogió para traer al mundo a nuestra VIDA", concluye su sentido mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fotografía lo dice todo sin necesidad de palabras. Madre e hija se abrazan y conectan piel con piel, la más bella declaración de amor puro. Natalia vive uno de los momentos más emocionantes de su vida. Hasta ahora sus grandes satisfacciones le llegaron de la mano de la música, pero ahora su máximo premio es su princesa. ¡Felicidades en tu día, madraza!

