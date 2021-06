¡La bebé de Natti Natasha ya sonríe! La feliz mamá derritió las redes con su primer video Apenas dos semanas después de haber nacido, la pequeña Vida esbozó una sonrisa llena de ternura que su mami mostró orgullosa. ¡Pura ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple su primera quincena, Vida Isabelle ha esbozado la más dulce de las sonrisas y su mami, Natti Natasha, ha captado este momento tan único. Orgullosa, la artista compartió este precioso gesto en su primer video en redes sociales, las cuales quedaron derretidas de amor inmediatamente. Con los ojos bien abiertos y llenos de vida, la pequeñina miró directamente a la cámara e hizo este regalo a sus papis y a sus ya más de un millón de seguidores. "Hoy cumplo dos semanas, y mamá y papá me hicieron reír", leía el escrito junto a esta hermosa grabación casera. El video revolucionó Instagram por el alto nivel de ternura. Algunos incluso se atrevieron a sacarle parecido a la reina de la casa, quien ha heredado la belleza y el arte de la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Igualita a su mamá", "Ya se está pareciendo a Natti", "Exactamente igual a Natti", escribieron algunos de sus seguidores junto a una buena ristra de piropos. Su papi, Raphy Pina compartió otra imagen para morir de puro amor. "Si les explico el porqué estoy un poco alejado del mundo cibernético entenderían. La bendición de Dios que estamos viviendo en nuestro hogar, nos la estamos disfrutando al máximo", expresó. Una razón de peso que tiene a todos enamorados y repletos de VIDA.

