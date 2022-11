Nathalia Casco dio a luz a su tercera hija ¡Mira las primeras fotos de la bebé! La exconcursante de Nuestra Belleza Latina Nathalia Casco es mamá por tercera vez. Casco compartió fotos del nacimiento de su bebé Lia. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nathalia Casco es madre por tercera vez. La exconcursante de Nuestra Belleza Latina dio a luz a su bebé Lia y compartió fotos de su nacimiento. En Instagram, la modelo hondureña compartió una foto desde el hospital con el mensaje: "¡Ya nació Lia! Fue un parto por cesárea de emergencia. Gracias a Dios estamos bien". La mamá de 35 años también compartió fotos de su pareja llenándola de flores y besos tras el nacimiento de su bebé. Ya Casco es madre de dos niñas, Daniela, de 14 años, y Joy, de 3. "Gracias familia, gracias amigos, por estar pendientes, los quiero mucho", expresó en sus redes sociales la también cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casco, quien fue una de las participantes más populares de Nuestra Belleza Latina 2015, confesó que se arrepiente de haber renunciado a Nuestra Belleza Latina VIP en el 2016. Nathalia Casco Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) "La verdad es que sí. Siento que se me fue una gran oportunidad", admitió. "Hasta el día de hoy me hago esa pregunta, digo qué hubiese pasado si tal vez no hubiera tomado esa decisión […]. He tratado de llenar ese vacío con el nacimiento de mi hija y que la verdad ha sido una experiencia increíble pero hay cosas que mucha gente no sabe, la tristeza que yo llegué a sentir". Nathalia Casco Credit: Instagram/ Nathalia Casco ¿Siente que hubiese ganado la corona? "Sí, creo que sí", dijo. "Tal vez era la oportunidad de Clarissa de brillar", añadió sobre la ganadora ese año. Nathalia Casco Credit: Instagram/ Nathalia Casco La exreina de belleza compartió una foto de su hija recién nacida con el mensaje: "esperando que nos entreguen a la bebé hoy". ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nathalia Casco dio a luz a su tercera hija ¡Mira las primeras fotos de la bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.