Ex de Chyno Miranda comparte la poderosa razón por la que su hijo ya no sale en las redes Nastasha Araos, siempre conectada con sus seguidores y dispuesta a responder a todas sus dudas, dio a conocer el porqué Lucca ya no está expuesto en estas plataformas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales es uno de los diversos escenarios en términos profesionales en los que Natasha Araos se desenvuelve con éxito y con un contenido muy valioso. Sin embargo, desde hace meses sus perfiles, especialmente el de Instagram, han llamado la atención por la ausencia de uno de sus apartados más tiernos y amorosos de todos: la carita de su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con Chyno Miranda. Mientras el cantante sigue en pleno proceso de recuperación, la modelo y exitosa empresaria vive entregada al más importante amor de su vida. En el pasado, ver al chiquitín con sus papis o simplemente jugueteando, era una de esas imágenes que enternecía a los usuarios los cuales, de alguna manera, le han visto crecer por ese medio. Nastasha Araos Nastasha Araos | Credit: IG/Nastasha Araos Eso se acabó. Tashie, como cariñosamente se hace llamar en estas plataformas, contó la poderosa razón que le llevó a sacar al pequeño de estos espacios o, al menos, no mostrarle tanto como antes. A través de sus historias de Instagram fue muy clara y contundente con este asunto de extrema delicadeza que espera todo el mundo respete. "Hace muchísimo tiempo que no lo muestro así como antes porque una de las cosas que aprendí en medio de este proceso y estos años que pasaron es que la privacidad es demasiado valiosa", expresó convencida. Eso no significa que de vez en cuando no aparezca con él, pero lo hace en contadas ocasiones y con muchísima cautela por el bien del chiquitín y por salvaguardar su intimidad, tan expuesta en los últimos tiempos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay mal que por bien no venga o, como se suele decir en estos casos, de todo lo malo se aprende algo bueno. Así que las poquitas veces que enseña la carita de su príncipe es una auténtico regalo para los usuarios, quienes le inundan de cariño y palabras amorosas. "Le amo tanto", escribía enamorada hace un mes junto a este cómico video entre madre e hijo. Una sonrisa la de Lucca que, aunque sea pocas veces, siempre es una delicia ver.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Chyno Miranda comparte la poderosa razón por la que su hijo ya no sale en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.