Natasha Araos acude a la corte por su hijo: "Te mantendré en un lugar sano" El posible incumplimiento de Chyno Miranda y el bienestar de su hijo podrían ser las causas por las que su expareja estaría solicitando una revisión de lo acordado. Después de su separación, Natasha Araos tomó la decisión de no mostrar ni hablar públicamente de su hijo Lucca, fruto de su relación con Chyno Miranda. Salvo en contadas ocasiones, la empresaria prefiere mantener su vida privada lo más protegida posible. En estos días, según informó Tanya Charry en El gordo y la flaca, la feliz mamá de Lucca ha sido noticia por acudir a la corte. La razón no sería otra que la protección absoluta de su pequeño tras la inestable situación que rodea al cantante venezolano, de quien no se sabe nada hasta ahora. Según explicó la periodista, el acuerdo que firmaron inicialmente cuando se separaron no sería el más adecuado en estos momentos, por lo que Natasha solicitaría un cambio del mismo con el fin de poder tener la potestad de su chiquitín. Natasha Araos Natasha Araos | Credit: IG/Natasha Araos Parece que prácticamente nada de lo contemplado en el acuerdo se está cumpliendo, así que la también modelo venezolana estaría recurriendo a los tribunales para poner el caso sobre la mesa y en marco actual, que nada tiene que ver con el de hace dos años. Sin querer dar declaraciones al respecto, Natasha tan solo ha mostrado una imagen junto a su pequeño con una poderosa frase que resume su sentir como madre y mujer. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre te cuidaré y te mantendré en un lugar sano y lleno de amor. Todo por ti", escribió tras darse a conocer el posible paso dado por su parte. Natasha Araos y Lucca Natasha Araos con su adorable Lucca | Credit: IG/Natasha Araos Cabe destacar que ella es la única al cuidado de su pequeño y quien le mantiene económicamente con los ingresos procedentes de sus proyectos. Recientemente, la emprendedora lanzó al mercado con éxito su propia línea de proteínas llamada Protash by Tashie. Aunque está de lo más motivada y muy centrada en su carrera, su máxima prioridad es el bienestar de su hijo, su más grande amor.

