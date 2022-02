Natalia Téllez ya es mamá y presenta su bebé ¡Ya es mamá! Mira cómo Natalia Téllez presentó a su nenita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Natalia Téllez dio a conocer que esperaba a su primer hijo, producto de su actual relación sentimental con el músico y fotógrafo mexicano Antonio Zabala. Meses después aseguró que estaba en espera de una nena; mencionó que ella y su novio tenían en mente los nombres de Emilia, Lucía y Miranda, pero sin especificar cómo la llamaría; sin embargo, algunas personas cercanas aseguraron que se había decidido por el primero. Ahora, la conductora dio a conocer su debut como madre. Lo hizo con una imagen donde se le ve sentada en una silla con su bebé en brazos, a quien mira con evidente ternura. La también actriz porta un vestido azul celeste con rayas blancas y detalles de hojas en el mismo tono. Por su parte, la recién nacida tiene un mameluco de oso y está dormida, según se puede apreciar. Esta instantánea es acompañada de un emoticón de corazón rojo. Los internautas reaccionaron a esta fotografía con mensajes de felicitación y halagos para la madre primeriza y su pequeña. "¡ Felicidades Natalia! ¡Qué belleza de momento!"; "Hermosa"; "Ohhh bello. Bendiciones y felicitaciones", y "¡Wooooow mil felicidades! Empieza lo más hermoso", fueron algunos mensajes. Natalia Tellez Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡No puede ser! ¡Qué emoción y qué felicidad! ¡Muchas felicidades Nat!"; "Felicidades Nat; todo el amor para ti y tu faaam"; "Mueroooo de amor"; "Ahora si. Oficialmente abuela terremoto. Te amo mi muñeca. Bienvenida Emilia"; "Bienvenida Emilia, bienvenida Natalia, por que acaba de nacer también un gran mamá. Cárgala, cárgala mucho, duran poquito así de pequeños, no se embracilan [acostumbran a los brazos]", y "Ya nació tu princesa; bienvenida al mundo. Felicitaciones a los padres. Dios los bendiga a los tres", agregaron otros usuarios. Con esta tierna imagen, Natalia Téllez muestra de manera evidente lo embelesada que está con su bebé. Quizá en breve dé sus primeras declaraciones públicas sobre su nueva maternidad.

