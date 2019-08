Natalia Denegri logra ser mamá gracias a un vientre de alquiler tras años de lucha contra la infertilidad

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Natalia Denegri logró cumplir su sueño de agrandar la familia tras años de lucha contra la infertilidad. Después de luchar durante años contra la infertilidad. La actriz, conductora y productora argentina logró cumplir su sueño más profundo y tiene la noticia más linda para dar. El pasado lunes 12 de agosto se convirtió en mamá de un varón al que llamaron Axl Nahuel.

La lucha de Natalia para vencer la infertilidad y convertirse en mamá lleva ya mucho tiempo. En 2018, ella misma había relatado en su libro “Corazón de mamá” todo el proceso que le había tocado vivir para lograr quedar embarazada de su primera hija, Nicole.

Durante dos años, intentó quedar embarazada de forma natural. Tras muchos intentos, consultó con sus médicos y ellos le recomendaron que no siguiera con la búsqueda. Entre las razones para no hacerlo, le explicaron que sus 43 años recién cumplidos (que ya de por sí bajan las posibilidades de un embarazo exitoso), más su ansiedad por tener un bebé, una hernia de disco y un gran fibroma que tiene en su útero hacían difícil la tarea de quedar embarazada y que incluso si lo lograba, tendría un embarazo de altísimo riesgo. “Le pregunté a los médicos si operándome el fibroma aumentaba mis posibilidades de un embarazo sano pero la respuesta fue negativa. Incluso al operarme podría tener complicaciones y perder el útero. Entonces me recomendaron que buscara otra alternativa”, explicó Denegri en diálogo con los medios.

La alternativa que le propusieron fue la de la subrogación de vientre, una práctica muy común en los Estados Unidos que se lleva realizando desde los años ’70 y por la cual nacen año a año unos mil niños en el país. Decidida a intentarlo, antes de subrogar realizaron una fertilización in vitro con sus óvulos y el esperma de su marido, analizaron los embriones para asegurarse de que reunieran las condiciones necesarias para un embarazo sin problemas y los congelaron hasta que consiguieran una mujer dispuesta a llevar a su hijo en su vientre.

A través de un doctor cubano de la Florida, contactaron una agencia que le recomendó una madre sustituta con la cual tuvieron su primer embarazo de gemelos: un varón y una nena. Pero a los cuatro meses, la gestación se interrumpió y el embarazo no pudo continuar. Aunque durante un tiempo se replantearon si seguir o no, a finales del año conocieron al doctor Fernando Akerman, un especialista argentino en fertilidad, director asociado del Fertility & IVF Center of Miami y quien ha asistido a muchísimas celebridades argentinas y del mundo en su búsqueda por ser padres. El Dr. Akerman no solamente los contuvo sino que los puso en contacto con una agencia a través de la cual conocieron a la mujer que finalmente llevaría a Axl Nahuel en su vientre.

“La conexión con ella fue instantánea y me dio la seguridad de que con todo iba a salir bien. Y así fue: siempre nos mantuvimos en contacto, la visitamos con regularidad y sino siempre hablábamos a través de WhatsApp para seguir el minuto a minuto del embarazo. Incluso después de hablarlo con un psicólogo infantil, decidimos que juntas le daríamos la noticia a Nicole de que su sueño se había hecho realidad y que iba a tener un hermanito. Con mi marido y Nicole viajamos a su casa en Sarasota cuando ella ya estaba de unos seis meses, y allí Nicole pudo hablar con ella, tocarle la panza y hasta asistir a una ecografía para verle la carita a Axl”, relató Natalia.

Axl Nahuel pesó 7 libras (3,400 kg) y tiene el mismo cabello rojizo que su hermanita mayor y su mamá. “Estábamos entre ponerle Tobías o Axl pero ganó Axl. Con mi marido somos muy fanáticos de los Guns and Roses desde hace años y el nombre de su líder, Axl Rose, siempre nos pareció una linda opción para el día que tuviéramos un varón”, reveló. “No fue la forma en la que imaginé que pasaría, pero tengo una alegría y una emoción que no me cabe en el cuerpo. Después de tantos años de lucha, de tantas decepciones y momentos en los que estuve a punto de desistir, yo sentí que la Virgencita de Guadalupe me pidió que no me diera por vencida y acá está el resultado: la llegada de mi hermoso Axl Nahuel, a quien amaré como a Nicole toda la vida”, afirmó.