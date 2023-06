Natalia Alcocer dice que su novio y suegra rechazan el sexo de su bebé: "Es una tristeza sentir el desprecio" Natalia Alcocer dio a luz a una niña, y asegura que el padre de la bebé y su suegra la discriminan tras enterarse que su bebé no es un varón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Alcocer Credit: Francisco Morales / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Natalia Alcocer dio a luz a una niña. La exconcursante de La casa de los famosos compartió la feliz noticia en Instagram. "Baby Viking está aquí, llegaste el día indicado, atónitos estamos de que estés a nuestro lado", escribió en Instagram junto a una foto de los pies de su bebé. "Y aunque de ti no mucho habíamos hablado, contigo en nuestras vidas completos estamos. Te amamos bebé, toda tu familia siempre te protegerá". Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la influencer y actriz mexicana. Ella reveló en sus Instagram Stories que su novio Michael Cohn del Real, el padre de su cuarta hija, y su suegra, se sintieron decepcionados al ver que la recién nacida no era un varón. "Confío en que el papá de mi bebé sentirá un pronto amor sin importar su sexo, y que la familia respetará lo que como familia hemos formado. Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo, sin importar que lo que sea será un bebé poderoso", escribió. "Basta al naturalizar que un bebé no cumple con las expectativas de otros. Me siento muy culpable porque no le di a mi suegra lo que quería, tuvo comentarios super despectivos. A mí no me importaba el sexo mientras estuviera sana", añadió. En otro mensaje de sus Instagram Stories, Alcocer se desahogó: "Tengo poco de haber tenido a mi bebé y lamentablemente no la he pasado bien. La familia no me apoyó como yo esperaba, pero hemos sacado todo adelante". Natalia Alcocer Credit: Instagram Stories/ Natalia Alcocer Esta es la cuarta hija para la actriz, quien tuvo a sus tres hijas mayores con Juan José Chimal Velasco, a quien Alcocer acusó de violencia doméstica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este momento vulnerable para toda mamá recién parida, Natalia Alcocer ha tenido que lidiar con una situación muy incómoda. "Desde que nació me han castigado, no me contesta porque no salió del sexo que querían cuando es algo que no está en nuestras manos", reveló sobre la familia paterna de la niña. Por su parte, Michael Cohn Del Real, compartió la misma imagen de los pies de su hija recién nacida en su Instagram, y no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema.

