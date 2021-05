Naomi Campbell se convierte en madre a los 50 años "Una hermosa bendición chiquita me eligió a mí para ser su mamá", exclamó la supermodelo británica al compartir la sorpresa. Aquí lo que se sabe hasta el momento del nacimiento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Naomi Campbell, la supermodelo británica, ha dado la sorpresa este martes al revelar por medio de las redes que se acaba de convertir en mamá a los 50 años. Apoderándose de su Instagram, la musa de diseñadores como Michael Kors y Valentino mostró una foto de su mano tomando delicadamente el pie de su bebé. Por el momento se desconoce más detalles como la fecha de nacimiento y nombre de la criaturita; sin embargo, PageSix.com afirma que la bebé es una niña. "Una hermosa bendición chiquita me eligió a mí para ser su mamá", exclamó la reina de las pasarelas en su mensaje. "Me siento honrada de tener a este espíritu amable en mi vida, no tengo palabras para describir el vínculo para toda la vida que desde ahora comparto con mi ángel. No existe un amor más grande". Lógicamente la lluvia de felicitaciones para la legendaria top model no se ha hecho esperar. "¡Oh Dios, felicidades querida", exclamó la actriz Zöe Saldaña al reaccionar al post. "¡¡¡Oh Dios!!! ¿Hoy fue el día?? Qué absolutamente increíble. Qué afortunada es ella y qué afortunada eres tú! Qué gran mamá vas a ser. Bendiciones para todos a su alrededor", dijo por su parte su querido amigo, el diseñador Marc Jacobs. Naomi Campbell se convierte en mama Credit: IG/Naomi Campbell Naomi Campbell comenzó su carrera en el mundo del modelaje profesional en 1986 al ser descubierta mientras era todavía una estudiante. A los 16 años ocupó su primera portada gracias a la revista Elle. Naomi Campbell Credit: Getty images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En mayo del 2017 Campbell contó a la revista británica Evening Standard que había pensado en convertirse en mamá, pero que no estaba en ninguna prisa por hacerlo. "Pienso en [tener] hijos todo el tiempo", aseguró la belleza felina que ha dejado momentos imborrables en la historia de las pasarelas. "Pero ahora, como están las cosas con la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera".

