Conoce a la linda familia de Naidelyn Navarrete, la inolvidable Renata de Amigos x siempre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Naylin Navarrete Credit: Mezcalent.com; Instagram Hace más de dos décadas desde el debut en la pantalla chica del drama infantil Amigos x siempre. ¡Mira qué ha sido Naidelyn Navarrete! Empezar galería Amigos x siempre Amigos por siempre La telenovela mexicana Amigos x siempre debutó en el año 2000 bajo la batuta de la talentosa productora Rosy Ocampo y llevaba en sus estelares a promesas infantiles como Belinda (centro), Christopher Uckermann y Naidelyn Navarrette (izq., abajo). 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Talentosa Naidelyn Navarrete Credit: IG / Naidelyn Navarrete Navarrete (aquí, de azul) hizo su debut en dicha historia de 118 capítulos a sus 11 años haciendo el papel de Renata Sánchez Gambito. Además participó en Sesame Street, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate, todas ellas con Belinda y Daniela Luján. 2 de 9 Ver Todo Ya adulta Naidelyn Navarrete Credit: IG/Naidelyn Navarrete La última telenovela infantil en la que participó fue Misión S.O.S para posteriormente participar en series para un público adulto, como La rosa de Guadalupe y más recientemente La piloto, con Livia Brito. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Muy feliz Naidelyn Navarrete Credit: IG/David Anguiano Naidelyn está casada con el también actor y conductor chihuahuense Davin Anguiano y tienen una hija, Isabella. 4 de 9 Ver Todo Puro amor Naidelyn Navarrete Credit: IG/Naidelyn Navarrete La adorable nenita cumplió 4 añitos el pasado mes de agosto y aquí las vemos en un paseo por Colombia. 5 de 9 Ver Todo Adorada Naidelyn Navarrete Credit: IG/Naidelyn Navarrete "Haberte conocido, ser tu madre es el mejor regalo y el amor más puro e inmenso que he podido sentir! 1añito más a tu lado... TE AMO ISABELLA!", exclamó su mamá en un post de cumpleaños, demostrando que su hija es verdaderamente la niña de sus ojos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor del bueno David Anguiano Naiedlyn Navarrete Credit: IG/David Anguiano "Hoy es el cumpleaños de la mujer más hermosa del mundo , mi esposa. Le agradezco a dios por tu vida , tu salud y por encontrarnos en el camino , hoy y siempre festejo tu vida! Feliz cumpleaños amor", expresó el actor para desearle un feliz cumpleaños a su mujer el pasado mes de septiembre mostrando todo el amor y la complicidad que los une. 7 de 9 Ver Todo 8 de 9 Ver Todo 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

