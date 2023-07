Nadia Ferreira ¡muestra el primer video de su bebé! Tras anunciar en junio la llegada de su primer hijo con Marc Anthony, la modelo Nadia Ferreira reapareció en sus redes y hasta mostró un video de su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: Jason Koerner/Getty Images En la última entrevista que la modelo paraguaya Nadia Ferreira dio a People en español en junio, dejó más que claro que su prioridad era el dedicarse al 100% a su hijo. "Está siendo una etapa maravillosa en mi vida, [la] cual la estoy disfrutando a diario". Muy bien acompañada de su esposo, el cantante Marc Anthony, de 54 años, y también de la mano de sus fieles seguidores a los que la Miss Paraguay 2021 les comparte a través de sus redes sociales sus looks de impacto. "Mi vida ha dado un giro al cien por ciento. Es algo que siempre deseé en mi vida y para lo cual tengo toda mi energía puesta en eso". Y eso lo dejó bien claro al compartir el día de hoy dos videos, uno en donde ataviada con un atuendo de mezclilla y sentada en un sillón les desea a todos sus seguidores un lindo jueves. Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Instagram Nadia Ferreira Y lo mejor, fue que por primera vez Ferreira mostró un tierno video de su retoño con Anthony. Bebé Nadia Ferreira y Marc Anthony Bebé Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: Instagram Nadia Ferreira La grabación estuvo acompañada de una pizpireta melodía, un emoji de corazón blanco y se ve como el pequeñín mueve sus piernitas sin parar con un mameluco que tiene pantuflas de osito. Ferreira y Anthony quedaron flechados a principios del 2022, en un acto de la fundación del cantante Maestro Cares. Meses después, la pareja se comprometió y fue el pasado enero frente amigos como David Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda o Maluma, que la pareja dio el "sí acepto" en el Pérez Art Museum de Miami. Un mes después, los tórtolos anunciaron que estaban embarazados.

