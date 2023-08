Nadia Ferreira amamanta a su bebé y lo muestra públicamente Todo parece indicar que Nadia Ferreira está disfrutando de todas las etapas de la maternidad y dejó constancia de ello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de junio de 2023, Nadia Ferreira y Marc Anthony dieron a conocer que se habían convertido en padres. Tras mantener cierta privacidad, casi un mes después la modelo tuvo una primera asistencia pública al evento donde se anunció la contratación de Lionel Messi para formar parte del Inter Miami CF. Ahora la famosa suele mostrar más su faceta de mamá y hace algunos días se dejó ver con su bebé. "De paseo con el amor de mi vida", mencionó en aquel momento. En esta ocasión, la madre debutante sorprendió al dejar al descubierto como amamanta a su infante; así, se le ve en la habitación del menor, sentada en un sofá, con su vástago en los brazos y cerca de su seno derecho, que se puede notar está al descubierto. Ambos portan ropa blanca. "Nada más bonito, natural y enriquecedor que poder dar leche materna a tu bebé, la conexión que se siente es única y maravillosa", escribió Ferreira para acompañar la imagen que publicó en su cuenta de Instagram. Nadia Ferreira Credit: JB Lacroix/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos aprovecharon para pronunciarse ante esta instantánea de la esposa del cantante. "Tienes razón es un tiempo tan hermoso, alimentas a tu baby con lo mejor de tu ser"; "Que hermoso ejemplo de buena madre como toda Paraguaya alimentando a su hijo"; "Los bebés necesitan dos años de lactancia materna Nadia! Tendrá un buen desarrollo en el futuro"; "Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y ellos procrearon al mundo entero entonces Nadia es mi hermana y ese bebe es mi sobrino"; "Hermosa Nadia Ferreira. Dios bendiga a tu hijo y a ustedes como padres", y "Hermoso momento una experiencia que tenemos las mujeres ser madres", fueron algunos comentarios. Nadia Ferreira está dejando al descubierto lo feliz que se siente en esta etapa de su vida como mamá de un nene.

