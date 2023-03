Desde que era una niña, Nadia Ferreira tenía muy claro su futuro.

"Soy una mujer muy soñadora y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo y siempre una de esas fue tener una familia, casarme, tener numerosos hijos", cuenta la paraguaya de 23 años. "Hoy Dios me está dando la bendición de estar embarazada y wow, ¡estoy en las nubes todos los días en mi vida!".

Esa bendición la comparte con su esposo, el cantante Marc Anthony, de 53 años. "Creo que es el momento más maravilloso de mi vida hasta que nazca nuestro bebé", dice con voz entrecortada Ferreira. "Seguramente será lo más maravilloso que me [pasará] en la vida". A lo que agrega: "Nos sentimos muy bendecidos y bueno, lo que más deseamos es que [nuestro bebé] nazca con mucha salud".

De hecho, Anthony es el encargado de que Ferreira viva una maternidad repleta de paz y tranquilidad. "El apoyo de Marc es fundamental [en] mi embarazo, y la mayor parte de todo esto es por él", asegura la modelo, quien no se despega ni un segundo del salsero, al que acompaña en sus conciertos. De hecho, estas fotos de portada fueron tomadas en una playa de San Diego, CA durante la gira del salsero.

También se les vio disfrutando juntos del Clásico Mundial de Béisbol en Miami. "Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día, nos llevamos superbien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso".

Igual de mágico fue el momento en que Ferreira y Anthony quedaron flechados a principios del 2022, en un acto de la fundación del cantante Maestro Cares. "Él es maravilloso en todos los aspectos", señala Ferreira, "nos enamoramos".

Meses después, la pareja se comprometió y fue el pasado enero frente amigos como David Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda o Maluma, que la pareja dio el "sí acepto" en el Pérez Art Museum de Miami. Un mes después, los tórtolos anunciaron que estaban embarazados. "Sé que [Marc] va a ser un excelente papá", asegura la madre primeriza de su pareja, quien tiene seis hijos de anteriores relaciones. "Eso ya me queda claro".

Al tiempo que está pendiente de su embarazo, Ferreira sigue adelante con su carrera profesional. "Honestamente no ha cambiado [mi día a día] mucho en el sentido de mis actividades, no he parado, trato de hacer ejercicio, también mis trabajos, en todo lo que pueda, estoy activa", cuenta la paraguaya, quien trabaja como modelo desde que tiene 3 años. "Lo más importante creo que es vivir el momento cada segundo y lo estoy haciendo, pero sin dejar de hacer mis actividades".

Esa faceta independiente y trabajadora contribuyó, asegura, a que Anthony decidiera compartir su vida con ella. "Algo que siempre nos decimos Marc y yo: "Yo te admiro". Y creo que él me admira por la mujer que siempre he sido desde muy chiquita, una mujer luchadora que ha pasado por muchas situaciones difíciles en cuanto también a salud", confiesa. "Y pues, siempre saliendo adelante, siempre buscando todo lo positivo, luchando por cada uno de mis sueños".

La realidad es que no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la modelo, quien ha pasado por momentos realmente complicados. "Siempre digo que yo soy un milagro de Dios porque yo nací con tortícolis congénita y a los 8 meses de edad me tuvieron que operar, estaba entre la vida y la muerte", recuerda la artista.

Un década después se le diagnosticó el síndrome de Susac, una enfermedad causada por la oclusión autoinmune de la microvasculatura del cerebro, la retina y el oído interno. Como consecuencia, explica ferreira, perdió la audición y la movilidad del lado izquierdo. "Le decía a mi mamá: 'Voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo sé que voy a estar bien'".

Esa entereza en medio de la oscuridad, así como el apoyo de su familia, hicieron que esa niña acabara alcanzado sus metas. "Me gustaba mucho escribir, y en una de esas cartas yo escribí: Me voy a convertir en alguien importante, en alguien que las personas puedan ver como un ejemplo, voy a representar a Paraguay y mi ideal siempre va a ser poner el nombre de mi país en alto", recuerda Miss Paraguay 2021, quien representó a su país en el certamen de Miss Universo. "Ahí vienen esas ganas de salir adelante, la perseverancia, el trabajo duro y el no descansar".

A ese espíritu atribuye el dulce momento que atraviesa. "Creo que todas esas cosas, sumado a todas esas ganas que siempre tuve, y siempre voy a tener, de salir adelante y de seguir creciendo personalmente como profesionalmente, me llevaron a este momento de mi vida en el cual me siento sumamente feliz".

De hecho, ya se encuentra haciendo todos los preparativos para recibir a su bebé en Estados Unidos. Su madre Ludy Ferreira viajará para apoyarla cuando llegue el gran momento. "Ella está muy feliz y uno como mamá y como padre, lo que desean es ver a sus hijos realizados y creo que eso es lo que siento de parte de mi mamá, el verme realizada, embarazada, feliz eso la pone muy contenta", cuenta Ferreira, quien así como no desvela el momento en que ella y su pareja se enteraron del embarazo, también se reserva el sexo de su retoño. "Sé que mucha gente debe estar curiosa de saber qué es, pero es algo que lo guardamos para nosotros. Nosotros nos sentimos muy bendecidos y lo único que puedo decir es que lo que le pedimos a Dios todos los días es que nazca con mucha salud. Ya si es niña o niño, ya no importa, lo que nos mande Dios, estamos felices".

¿Más hijo a la vista? De eso, su día a día y su nueva vida, la modelo paraguaya habló en excluisva.

"Nosotros nos sentimos muy bendecidos y lo único que puedo decir es que lo que le pedimos a Dios todos los días es que nazca con mucha salud, estamos felices" — nadia ferreira

¿Cómo estás viviendo tu embarazo?

Sin duda, creo que es el momento más maravillosos de mi vida hasta que nazca nuestro bebé. Estoy segura [de que] será lo más maravilloso que me [pasará] en la vida. Nos sentimos muy bendecidos y bueno lo que más deseamos es que [nuestro bebé] nazca con mucha salud.

¿Tu ya soñabas con ser madre?

Soy una mujer muy soñadora con muchas metas y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo, y siempre una de esas fue personalmente tener una familia, casarme, tener numerosos hija y hoy Dios me está dando la bendición de estar embarazada y wow, ¡estoy en las nubes todos los días en mi vida!

¿Cómo te has sentido?

Esta es una etapa muy difícil para las mujeres tanto físicamente como emocionalmente. Mi experiencia hasta ahora ha sido maravillosa. Nuestro baby se está comportando superbien, muy lindo todo, la estamos pasando minuto tras minuto.

"Mi experiencia hasta ahora ha sido maravillosa. Nuestro baby se está comportando superbien, muy lindo todo, la estamos pasando minuto tras minuto" — nadia ferreira

Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Abdala Oviedo

¿Cómo fue el día que recibieron la noticia?

Eso es algo que me gustaría tenerlo para nosotros, pero sí fue uno de los días más maravillosos de nuestra vida, de los dos.

¿Has soñado a tu bebé?

(Risas) Todos los días, honestamente no hay ni un segundo en el que no piense y no sueñe con el bebé.

"No hay ni un segundo en el que no piense y no sueñe con el bebé" — nadia ferreira

Marc Anthony, Nadia Ferreira Credit: Cortesía

¿Cómo ha cambiado tu rutina ahora que estás embarazada?

Honestamente no ha cambiado [mi día a día] mucho en el sentido de mis actividades, no he parado, lo estoy acompañado mucho a Marc en el tour, teniendo yo mis actividades, trato de hacer ejercicio, también mis trabajos, en todo lo que pueda estoy activa. Lo más importante creo que es vivir el momento cada segundo y lo estoy haciendo, pero sin dejar de hacer mis actividades.

Una vez me dijeron, recién comenzó [el embarazo]: 'Estar embarazada no es una enfermedad, es algo maravilloso que lo tienes que aprovechar y vivir cada segundo'. Y eso es lo que estoy haciendo.

¿Qué tipo de ejercicios haces?

Estoy empezando a hacer yoga, pero de todas maneras siempre he sido muy activa toda mi vida en cuanto al ejercicio. También hago un poco de caminata, nada muy fuerte, eso es lo que me recomendaron. Pero siempre he sido muy activa.

Físicamente y también profesionalmente tienes compromisos …

Honestamente me enorgullece que hables de esto, empecé desde muy chiquitita, desde los 3 años empecé a trabajar en Paraguay, me tocó trabajar en televisión nacional. He viajado por el mundo trabajando como modelo y he hecho mi carrera día a día trabajando con las agencias [de modelos] más grandes del mundo. En Miss Universo me tocó representar a Paraguay, quedé como finalista y obviamente fui avanzando hasta que luego llegó el amor a mi vida y aquí estamos casada, embarazada, viviendo todo muy feliz.

En todo este proceso, no ha cambiado mucho [mi vida], más que aquí anda creciendo alguien dentro mío, que es lo más maravilloso del mundo. Siempre que tengo trabajo, lo estoy haciendo y esto es algo que lo quiero [seguir haciendo] porque me encanta, es mi pasión y me ayuda mucho porque puedo sentirme autosuficiente.

Y algo que siempre nos decimos Marc y yo, y me lo dice él: "Yo te admiro". Y creo que él me admira por la mujer que siempre he sido desde muy chiquita, una mujer luchadora que ha pasado por muchas situaciones difíciles en cuanto también a salud y, pues, siempre saliendo adelante, siempre buscando todo lo positivo y a seguir adelante, a seguir luchando por cada uno de mis sueños.

"Creo que [Marc] me admira por la mujer que siempre he sido desde muy chiquita, una mujer luchadora que ha pasado por muchas situaciones difíciles y siempre saliendo adelante, siempre buscando todo lo positivo" — Nadia Ferreira

Entonces, cuando nazca el bebé seguirás modelando…

De hecho he recibido propuesta y de hecho sigo trabajando, y ya que nazca también. Obviamente le voy a dedicar todo el tiempo y mi prioridad va a ser mi bebé, por supuesto. De hecho ya lo es. En todo este proceso del embarazo mi prioridad es obviamente es mi familia, que hoy es Marc y el bebé. Cuando nazca, obviamente, mi prioridad siempre va a ser el baby. Pero si tengo la oportunidad y se dan las cosas, por supuesto que lo voy a seguir haciendo. Claro, estoy muy joven.

Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Abdala Oviedo

"Siempre que tenga trabajo lo estoy haciendo y esto es algo que lo quiero [seguir haciendo] porque me encanta, es mi pasión y me ayuda mucho porque puedo sentirme autosuficiente" — nadia ferreira

Marc te admira como mujer y profesional, ¿cuáles son esas cosas difíciles por las que Marc te admira?

Te puedo mencionar muchas cosas, en la parte de salud, yo siempre digo que yo soy un milagro de Dios porque yo nací con tortícolis congénita y a los 8 meses de edad me tuvieron que operar, básicamente a mi familia le dieron la noticia y le dijeron que tenían que escoger porque estaba entre la vida y la muerte. Si no la operamos, no va a poder vivir más de un año porque no iba poder resistir. Pero la otra era que la operación podría causar ciertos problemas. Pero gracias a Dios, mi mamá tomó la decisión de operarme y fue un éxito.

Luego, a los 10 años de edad -siempre he sido superdeportista y practicaba tenis desde los 6 años de edad- estaba practicando para representar a Paraguay. Yo no iba a representar a Paraguay ni como modelo ni como Miss Universo, sino jugando tenis y hacía bastante deporte hacía, ciclismo, basketball y todo eso como esfuerzo físico empezó a traerme problemas.

Me diagnosticaron en Paraguay esclerosis múltiple, que fue un diagnóstico errado que llegó tras dos años de tratamiento. [Luego ] el diagnóstico [fue] síndrome de Susac, que es de la misma familia, pero sí tiene cura. Entonces todas esas etapas difíciles, no solamente yo sino toda mi familia [estuvo ahí para] apoyarme, siempre he sido una persona desde chiquita muy positiva yo siempre crecí, creo y voy a creer en Dios y en que los milagros existen.

Desde muy chiquita yo le decía a mi mamá: "Voy a estar bien", perdí la visión, la audición y parte de la movilidad del lado izquierdo [del rostro], pero yo le decía: "Yo voy a estar bien, yo sé que voy a estar bien".

En ese entonces me gustaba mucho escribir, nos tuvimos que mudar a Argentina para hacer mi tratamiento y en lo que hacía el tratamiento y me iba poniendo mejor, yo escribía. Y en una de esas cartas que mandaba a mi familia a Paraguay, me acuerdo que yo escribía -y tengo foto de eso- : "Me voy a convertir en alguien importante, en alguien que las personas puedan ver como un ejemplo, voy a representar a Paraguay y mi ideal siempre va a ser poner el nombre de mi país en alto". Eso fue en el 2010, cuando yo tenía 10 años.

"Perdí la visión, la audición y parte de la movilidad del lado izquierdo [del rostro]" — Nadia ferreira

De ahí viene esa ganas de salir adelante, la perseverancia, el trabajo duro y el no descansar. Honestamente mi infancia fue una infancia maravillosa, mi etapa de colegio fue maravilloso, pero yo no quemé ciertas etapas porque siempre me enfoqué en esos sueños y metas que quería cumplir y gracias a Dios así fue. De repente decía: "En algún momento quiero hacer una campaña y estar en todas las vallas públicas". Luego pasaba el tiempo y se cumplía. Pero son esas ganas y el apoyo de mi mamá y de mi familia que en ningún momento me dijeron "nunca vas a poder hacer esto".

Creo que todas esas cosas, sumado a todas esas ganas que siempre tuve y siempre voy a tener de salir adelante y de seguir creciendo personalmente como profesionalmente, me llevaron a este momento de mi vida en el cual me siento sumamente feliz, plenamente feliz.

¿Cuál fue el tratamiento que seguiste?

Muchas cosas, me hacían muchas cosas, me traté con una doctora especialista en esclerosis múltiple. Hacía fondo de ojos, tomografías, medicamentos, un sinfín de cosas. Usé anteojos por mucho tiempo, también a la larga después de dos años de tratamiento fui recuperando la visión y la audición y [ahora] estoy más fuerte que nunca.

"Creo que esas ganas que siempre tuve y siempre voy a tener de salir adelante y de seguir creciendo, me llevaron a este momento de mi vida en el cual me siento sumamente feliz, plenamente feliz" — nadia ferreira

Tu mamá, sin duda ha sido el apoyo ¿qué consejo te ha dado ahora en esta etapa?

Siempre he dicho que tengo una mamá maravillosa y me siento superafortunada de tenerla. Ella es mi ejemplo a seguir. Una mujer sumamente luchadora también, me ha enseñado bastante bien. Lo que siempre me dice mi mamá es: "Nunca pierdas tus valores, tus principios, eso es lo más importante, la educación, el respeto, el amor".

¿Ella te ayudará cuando nazca tu bebé?

Sí, claro, claro que sí, de hecho ella anda aquí y gracias a Dios puede venir a visitarme muy seguido y cuando esté para dar a luz, ella va a estar aquí de primera.

"Gracias a Dios [mi mamá] puede venir a visitarme muy seguido y cuando esté para dar a luz, ella va a estar aquí de primera". — nadia ferreira

¿Qué opina ella de tu matrimonio?

Ella está muy feliz y uno como mamá y como padre, lo que desean es ver a sus hijos realizados y creo que eso es lo que siento de parte de mi mamá, el verme realizada, embarazada, feliz eso la pone muy contenta.

Marc Anthony, Nadia Ferreira boda Credit: Alan Silfen

¿Ya saben si será niño o niña?

Yo sé que mucha gente debe estar curiosa de saber qué es lo que es, pero es algo que lo guardamos para nosotros. Nosotros nos sentimos muy bendecidos y lo único que puedo decir es que le pedimos a Dios todos los días es que nazca con mucha salud. Ya si es niña o niño, ya no importa, lo que nos mande Dios, estamos felices.

¿Ya tienen nombres en mente?

Realmente, no.

¿Cómo te ha apoyado Marc durante el embarazo?

El apoyo de Marc es fundamental, en mi embarazo ha sido fundamental y la mayor parte de todo esto es por él. Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día y tenemos una relación maravillosa, nos llevamos superbien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso. Y sé que va a ser un excelente papá, eso ya me queda claro.

¿Por qué lo elegiste para formar tu familia?

Es maravilloso, él es maravillosos en todos los aspectos, nos enamoramos.

"El apoyo de Marc es fundamental, en mi embarazo ha sido fundamental y la mayor parte de todo esto es por él. Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día" — nadia ferreira

¿Más hijos?