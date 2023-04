Nadia Ferreira comparte imágenes de su avanzado embarazo La modelo paraguaya Nadia Ferreira compartió imágenes que muestran su avanzado embarazo, ¡una belleza! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue en febrero que Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony gritaron al mundo que estaban embarazados días después de su boda, un mes después, la modelo paraguaya posó en exclusiva a People en español y detalló su nueva vida como madre. "Soy una mujer muy soñadora y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo y siempre una de esas fue tener una familia, casarme, tener numerosos hijos", dijo la paraguaya de 23 años que mostraba una incipiente barriguita. "Hoy Dios me está dando la bendición de estar embarazada y wow, ¡estoy en las nubes todos los días en mi vida!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así lo dejó más que claro de nueva cuenta en un par de fotografías que compartió en sus redes sociales. "Disfrutando cada segundo de esta bendición", escribió la también empresaria junto a dos imágenes en donde presume su avanzado embarazo mientras porta un traje de baño negro. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y los seguidores de la pareja del cantante alabaron la publicación. "Bellas, perfección", escribió una usuarias. Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Instagram Nadia Ferreira "Como que el embarazo la dejo más hermosa todavía de lo que ya es", escribió otro. "Qué hermosa". Ferreira y Anthony quedaron flechados a principios del 2022, en un acto de la fundación del cantante Maestro Cares. "Él es maravilloso en todos los aspectos", señaló Ferreira, "nos enamoramos". Meses después, la pareja se comprometió y fue el pasado enero frente amigos como David Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda o Maluma, que la pareja dio el "sí acepto" en el Pérez Art Museum de Miami. Un mes después, los tórtolos anunciaron que estaban embarazados. "Sé que [Marc] va a ser un excelente papá", aseguró la madre primeriza de su pareja, quien tiene seis hijos de anteriores relaciones. "Eso ya me queda claro".

