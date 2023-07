¿Es un niño? Nadia Ferreira comparte video de su bebé La Miss Paraguay compartió en sus redes un adorable video en donde se ve su mamá cargando a su nietecito, ¿es niño o niña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras anunciar la llegada de su hijo en junio, Nadia Ferreira y Marc Anthony no han compartido más detalles de su retoño. Sin embargo, quien fuera Miss Paraguay 2021 compartió esta mañana un adorable video en donde se puede ver a su madre Ludy Ferreira meciendo a su nietecito. "Las mañanas con AbuLu", escribió la también empresaria junto a la grabación, en donde se puede ver al bebé vestido con un mameluco color azul, lo que deja en el aire la sospecha que Anthony y Ferreira se convirtieron en padres de un varoncito. "Está siendo una etapa maravillosa en mi vida, [la] cual la estoy disfrutando a diario", dijo la modelo a People en español en junio. "Mi vida ha dado un giro al cien por ciento. Es algo que siempre deseé en mi vida y para lo cual tengo toda mi energía puesta en eso". De hecho, el plan desde un inicio fue que la madre de Ferreira viajaría de Paraguay para estar con su hija y ayudarle en su nueva aventura como mamá. Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Instagram Nadia Ferreira "Siempre he dicho que tengo una mamá maravillosa y me siento superafortunada de tenerla. Ella es mi ejemplo a seguir. Una mujer sumamente luchadora también, me ha enseñado bastante bien. Lo que siempre me dice mi mamá es: "Nunca pierdas tus valores, tus principios, eso es lo más importante, la educación, el respeto, el amor", contó Ferreira a People… "Ella está muy feliz y uno como mamá y como padre, lo que desean es ver a sus hijos realizados y creo que eso es lo que siento de parte de mi mamá, el verme realizada, embarazada, feliz eso la pone muy contenta"

